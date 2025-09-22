于朦朧墜樓｜生前直播疑吐「今天要我死」藏頭詩　比540求救手勢

大陸男星于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲，震驚演藝圈。雖警方火速排除刑事犯案嫌疑，其母也發聲證實是「飲酒意外」，但外界卻不買單，質疑是遭設局謀殺，網上出現「大佬要潛規則」、「被灌醉後侵害」、「被丟下樓」、「被開膛破肚」等言論。



當局昨（21）日發布警情通報，稱有人在網路上編造謠言，已依法採取強制措施逮捕。

不過就有人發現，于朦朧曾在一次直播中比出「5、4、0」求救手勢，甚至出現「今天要我死」的藏頭詩，讓粉絲心疼不已。

于朦朧疑直播中數度求救 網拼出「今天要我死」藏頭句

于朦朧墜樓後，粉絲們十分心痛，積極在網上發文，希望能為偶像討回公道，盼早日真相大白。有名網友翻看其過去直播發現，當時畫面卡住，團隊正在思考如何解決時，于朦朧忽然把放在嘴邊的手放下，小聲吐出「救命啊！」但因為聽得不是很清楚，所以當時並未有人發現。

另外直播時，他也曾表示：

今天天氣不太好，

天上烏雲密佈的，

要記得帶傘出門哦……

我最近學會變魔術，

死亡其實可以很藝術。



拼出後竟是「今天要我死」的藏頭詩。

還有網友注意到，他曾在直播中比出「5、4、0」求救手勢，但依舊沒有人注意到。

隨著生前直播片段被翻出，疑似求救訊號曝光，更讓粉絲們難以接受。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】