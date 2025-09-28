SU7事故陰影未消　 雷軍2025年度演講講述改變　被批營銷大於實質

在經歷了SU7自動駕駛車禍、產品召回等風波後，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍，於9月25日晚在北京國家會議中心舉行第六次年度演講，主題為《改變》。然而，這場展示轉型成果與技術突破的年度大秀，引發網絡熱議的同時也被外界批評是小米的營銷反撲。



今年對小米而言既是成就之年，也是挑戰之年。數據上，小米自研3nm手機SoC晶片「玄戒O1」於5月面世，成為全球第四家掌握該技術的企業；首款SUV小米YU7上市後3分鐘大定逾20萬輛，交付量突破4萬台，刷新中國汽車工業紀錄。

雷軍在演講中強調：「晶片是小米成功的必由之路，不幹肯定是輸，不試試怎麼知道不行呢。」他又透露YU7的研發過程中，團隊最終將835公里續航的Pro版直接更名為標準版，稱「這競爭力實在是太強了」。

雷軍2025年度演講。

不過在另一方面，小米汽車則面臨嚴峻考驗。今年3月，安徽一宗涉及小米SU7的交通事故導致三人喪生，業界隨即質疑其輔助駕駛系統安全；隨後，小米宣布召回11.7萬輛SU7，官方承認在特定場景下「對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足」。

當然，雷軍並不會在演講中回應相關事故，但他回顧小米五年來的發展歷程，強調「我們要從互聯網公司堅定地走向智能製造的新戰場，轉型成一個硬核的科技公司」。

有投行自媒體分析認為，雷軍演講的問題在於「整場演講更像一個產品發布會，看不到任何誠意的反思」。文章點名小米SU7 Ultra碳纖維雙風道前艙蓋的「虛假宣傳」事件，指消費者花費4.2萬選配後卻發現結構與普通鋁制機蓋相差無幾，維權群迅速聚集數百人。

而且小米最終僅提出2000元等值積分補償，與消費者實際損失相距甚遠，進一步加劇了小米的信任危機。該自媒體還列舉小米冰箱爆炸及AI眼鏡退貨潮等案例，質疑其「噱頭大於實質」。

在網民評論中，也有不少人指出，小米的營銷套路早已被看穿，從「神秘爆料」到「吊胃口式預熱」，再到將普通配置包裝為「賽道級黑科技」，反覆操作之後已令消費者產生厭倦。尤其是在SU7爆燃事故後，小米選擇公布部分行車數據，試圖將事故歸咎於駕駛員操作不當，更引發輿論質疑其「轉移焦點、缺乏真誠」。

還有自媒體觀點批評，雷軍的年度演講已淪為「自嗨式講故事」，避而不談最核心的安全隱患、交付延誤與售後糾紛，導致用戶期待徹底落空。文章直言，創始人IP只管享受流量紅利，卻回避責任擔當。尤其這些批評聲音並非來自「噴子」，而是來自老用戶、車主和行業觀察者。

不論是SU7，還是最新發布模仿iPhone 17的「小米17」，雷軍表示，小米內部經常為一個決策「吵得翻天覆地」。在演講後，雷軍接受《中國企業家》訪問時坦言，也只有這樣的爭吵「老闆才不容易犯錯」。他強調對標Apple是「漫長而痛苦的過程」，但仍要「全心全意向蘋果學習，一步一步把每一個細節做好」。

此外，對於汽車產能，雷軍承認「距離廣大準車主的需求還有巨大的差距」，並表示會持續提升效率。他同時呼籲業界維護「風清氣正」的競爭環境，更直言解釋稱，小米「成為全網被黑得最慘的品牌之一」。

演講現場同時發布了小米17系列手機、平板及家電新品，展示小米自2020年以來在研發投入上的成果。小米稱過去五年研發費用累計翻倍，2025年投入預計達300億元，研發人員逾兩萬。雷軍表示：「我們用五年腳踏實地的努力，重塑了小米的骨骼和靈魂。」

然而，在外界看來，單靠數字與故事難以平息質疑。網民評價中，有曾自認「鐵粉」的消費者直言對小米SU7 Ultra事件「感覺被騙了」，並強調未來購買不會再盲目跟隨品牌。評論普遍指出，消費者心態已從追捧人設轉向重視實際品質。

涉事車輛。（南方都市報）

涉事車輛。（正在新聞）

從今年以來，雷軍被批評「過度營銷」已非首次。當下，如何擺脫「過度營銷、產品力不足」的標籤，以品質、技術回應市場也許才是小米更應該重視的問題。正如有評論所言，「比起逆天改命的故事，大家更想看到的是雷軍直面問題的態度。」對小米而言，也許唯有在產品本質與用戶體驗上持續深耕，才可能挽回品牌信任，避免明年的年度演講再次淪為被「彈幕嘲諷」的舞台。