四重焦慮驅動歐洲政客打「台灣牌」　北京學者批：過時操弄

歐洲一些政治人物近日在台灣問題上動作頻頻，引起北京官方與內地輿論強烈批評。《環球網》9月22日刊登北京外國語大學國際關係學院教授王朔的評論文章，直言歐洲某些人打「台灣牌」是短視行徑，不僅出於經濟、安全、地位與自主等多重焦慮，更折射出他們在全球格局變動中的迷失。



王朔指出，台灣外長林佳龍日前訪問歐洲多國，引來北京官方嚴正交涉，但其成行少不了歐洲「親台」團體和對華強硬派的鼓動，再加上一些歐洲政客此前的涉台言論，顯示歐洲打「台灣牌」早有布局。他認為，這些舉動背後隱含四種焦慮。

首先是經濟焦慮。中國在全球產業鏈中的地位持續提升，歐洲傳統產業卻遭遇挑戰。部分人不願承認自身競爭力下降，而是將經貿摩擦政治化，甚至把中國視為國際規則的「破壞者」。

台灣外長林佳龍訪問歐洲最後一站前往奧地利維也納。（Facebook@林佳龍）

其次是安全焦慮。俄烏戰爭使歐洲重新陷入地緣衝突，從自由樂觀急轉至悲觀現實，部分人更以「今日烏克蘭，明日台海」為由，渲染中美衝突不可避免，並以此推動所謂「去風險化」。

其三是地位焦慮。自2008年金融危機以來，歐洲發展步伐緩慢，俄烏戰爭更重創經濟與國際聲望，導致在談判中「上桌」都難。王朔批評，一些人便藉台灣議題「作妖」，試圖博取關注，以證明歐洲仍有影響力。

第四是自主焦慮。歐洲在戰略自主與依附美國間搖擺，對美示好成為打「台灣牌」的重要動機。文章指出，追隨美國雖可分享制度性紅利，卻需付出高昂代價，歐洲並不情願，但仍試圖「火中取栗」。一些智庫甚至照搬美國的「印太戰略」，將台灣問題簡單納入大國競爭框架，這正是戰略自主缺失的明證。

王朔強調，除了多重焦慮，意識形態偏見更是歐洲涉台問題的驅動因素。部分人堅持冷戰思維，將中國維護主權和領土完整的行為曲解為「擴張威脅」，並渲染「民主與專制」的對立，為中歐關係製造額外障礙。

最後，王朔也直言，歐洲某些人幻想藉由台灣問題換取與中國交往中的優勢地位，完全是基於強權政治的算計，「這種低劣的政治操弄手段早已過時，不僅可能損傷中歐合作的大局，更是丟歐洲自己的臉面，最終還是損人不利己」。王朔強調，歷史已證明，任何企圖以台灣問題作籌碼向中國施壓的行為，都會遭到堅決反制。