阿維塔電動車突著火殃及7車　多車剩車架　疑似車主：才買個半月

多個內媒報道，5日下午，福建寧德三沙鎮東壁村一處停車場突發火災，一輛內地品牌阿維塔06電動私家車突然起火，連帶燒毀旁邊奧迪、寶馬、埃安等7輛車，多輛車被燒至僅剩車架，事故未造成人員傷亡。



疑似當事人車主提到，這輛阿維塔06是今年8月底才購置的新車，行駛里程僅1066公里。



一輛阿維塔突然起火，連帶燒毀旁邊奧迪等7輛車，多輛車被燒至僅剩車架。（影片截圖）

《極目新聞》等報道指，多段現場影片顯示，最先起火的是停車場內的一輛阿維塔，火勢發展很快，隨後殃及附近多輛車。

疑似為車主的女子在網上發出影片表示，這輛阿維塔06是今年8月底才購置的新車，使用了一個半月，行駛里程僅1066公里。

女子又表示，他們是從外地過來旅遊的，當時打開了APP的智能空調，當時車內溫度54℃，直到降到40℃，他們就過去開車。打開車門，車內已經冒煙。車子從下午1時56分起，到冒煙、著火不到一分鐘，到大火不可控才三分鐘……

事發後，當地消防及公安部門抵達現場開展救援。

新浪科技6日就此事向阿維塔官方求證，官方表示，目前官方與消防均在調查中，不便透露更多信息。此外，阿維塔官方客服回應表示，關於起火事件，具體原因還在核實當中。阿維塔06的所有車型，電池肯定都符合國家標準。阿維塔06的電池均採用寧德時代電池。