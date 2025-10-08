中國IT首代從業者　資深天使投資人肖慶平在西藏因車禍離世

綜合內媒報道，中國IT首代從業者、資深天使投資人肖慶平於10月6日在西藏因車禍離世。



肖慶平。（每日經濟新聞）

10月7日，資深公益人鄧飛朋友圈發文悼念：著名投資人肖慶平10月6日在西藏意外車禍離世。

網絡流傳的肖慶平最後一條朋友圈信息顯示，其於10月5日發佈朋友圈顯示，他穿過怒江72道拐，抵達來古冰川自然保護區。來古冰川位於西藏昌都市八宿縣。

資深公益人鄧飛朋友圈發文悼念。（每日經濟新聞）

內媒《極目新聞》引述從知情人士消息指，肖慶平確因車禍在西藏不幸遇難。《紅星新聞》則報道，掌上通相關職員稱後續會發佈公告。

據《每日經濟新聞》，公開資料顯示，肖慶平生於1964年10月，1983年畢業於湖南大學，1991年獲對外經貿大學碩士學位，1999年考入中國人民大學攻讀博士學位。

肖慶平生前是天使百人會發起人，天使百人會種子基金創始管理合夥人，北京掌上通網絡股份有限公司董事長。

肖慶平的朋友圈。（每日經濟新聞）

他在2021年撰寫的關於自己的投資經歷中自述，他投了40多個項目，總額近1個億（人民幣，下同），「我用這些錢去買房，早就是10億萬富翁了……我投資年輕人，希望幫助他們成功。」

公開資料顯示，肖慶平陸續投資了連邦軟件、8848（珠穆朗瑪電子商務）、中國旅遊資訊網 、天脈聚源（北京）傳媒科技有限公司、上海數權雲計算科技有限公司、廣州弘光電影投資合夥企業、重慶啄木鳥網絡科技有限公司、北京商之訊軟件有限公司、海南天明農業環保科技股份公司、寧波慧雲投資管理合夥企業、廣州新博庭網絡信息科技股份公司等項目。