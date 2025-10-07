48歲熱血車行老闆赴花蓮救災8天　左腳被刺傷感染　中秋夜離世

颱風樺加沙引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成18死的悲劇，更有大量泥沙淤積在花蓮光復鄉居民家中，許多台灣民眾自發性的到花蓮去協助處理清理、鏟泥被封為「鏟子超人」，感動全台。



但日前一名挖土機行（香港稱鏟泥車）老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。



台媒報道，48歲桃園挖土機行老闆林鴻森在花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉隔日，就與侄子各開1輛貨車載運2台推土機趕赴花蓮幫忙，林鴻森救災期間左腳被刺傷腫脹仍咬牙堅持，到第8天身體難以負荷，才打電話叫救護車送往醫院。

醫院發現林鴻森傷口受到感染，治療後狀況穩定但左腳感染部位仍然腫脹，10月4日林鴻森被轉往林口長庚醫院持續治療，轉院途中林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院從救護車下擔架換入病床時，就突然陷入昏迷，最終他因為感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於10月6日晚間中秋夜宣告不治。

禮儀公司人員發文悼念

禮儀公司人員林奕華6日深夜發文哀悼，文中提到林鴻森在災難發生第二天就放下所有工作，親自載著推土機投入花蓮救災，八天不眠不休，只為了讓更多人得以平安，然而卻在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染，「他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔」。

林奕華悼念，「他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為我們心中永遠的英雄」。