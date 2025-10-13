黃河將現今年第一號洪水　山西、河南、陜西啟動防禦響應

國家水利部10月12日公布，為應對黃河中下遊秋汛，水利部當日對山西、河南、陜西三省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。當局估計，黃河將出現今年第一號洪水，15日前後將出現約6,000立方米每秒的洪峰流量。



新華社報道，受近期降雨影響，黃河中遊支流汾河、渭河發生超警洪水，黃河中遊幹流出現明顯洪水過程。根據當前水情及降雨預測，潼關水文站將於10月13日淩晨漲至警戒流量（5,000立方米每秒），預料15日前後黃河出現出現約6,000立方米每秒的洪峰流量。

為應對可能出現的汛情，水利部要求地方水利部門和流域管理機構強化應急值守，密切監視天氣變化，滾動開展雨情水情預報預警，科學精準實施水工程防洪調度，加強堤防巡查防守，抓好水工程安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦，並先後派出3個工作組分赴黃河中下遊協助指導防汛工作。