打擊惡意挑動負面情緒帳號　央視：網路不是負面情緒垃圾場

《紐約時報》發布一篇標題為《悲觀、不許「躺平」：中國打擊「惡意挑動負面情緒」帳號》的文章，文中提到，最近幾週，隨著中國互聯網監管部門對中國社群媒體進行新一輪整治，這幾名所謂的憤世嫉俗者和懷疑論者（其中兩人擁有數千萬名粉絲）的帳號已被暫停或關閉。



國家互聯網信息辦公室今年9月底啟動了這項為期兩個月的行動，據該機構發布的通知，此次行動的目的是整治「惡意挑動負面情緒」和恐慌，或宣揚「努力無用論」等失敗主義思想的內容。



網信辦稱，整治微博等多個平台超過8萬條謠言。（視覺中國）

文中指出，央視在一篇關於此項行動的網評中稱，「現實中，我們都會為工作與生活感到疲憊和煩惱，但這些真實的情感值得被尊重，而不能被人刻意放大、成為博取流量的工具，網路空間不是負面情緒的『垃圾場』。」

報道引述鄭州官員說法稱，兩個社群媒體帳號的所有者在接受調查，因為他們的帖子有損城市形象。西安當地的互聯網監管機構稱，已對五個社群媒體帳號的所有者進行了處罰，因為他們「發布房地產領域虛假不實政策信息」。熱門的微博平台上週稱，已關停1200多個「傳播經濟金融、社會民生等謠言信息」的帳號。

文中提到，中國互聯網監管機構要求各平台剷除那些借孤立新聞事件指向更廣泛社會問題的帖子，當局譴責這種評論方式是加劇人們對社會的憤世嫉俗情緒的「惡意歪曲」。

此外，內地男演員于朦朧的死引發了人們對娛樂圈的權力和腐敗，以及警方透明度的質疑。微博限制了有關於朦朧的討論，並暫停了1500多個發布有關他的帖子的帳戶。

于朦朧憑劇集《三生三世十里桃花》走紅。（微博圖片）

戶晨風和峰哥相繼被封禁？

此前，《聯合早報》指出，因拍攝社會底層群體走紅的中國知名網紅「峰哥亡命天涯」，已連續多日未更新社媒，在官方新一輪網絡「清朗」行動與多名網紅遭不同程度封殺的背景下，曾被封禁過的他會否再次「亡命天涯」，引起網民關注。

紀錄底層生活曾稱「中國社會足夠寬容」 網紅峰哥又要亡命天涯？

峰哥和戶晨風先後被封禁。（抖音）

《聯合早報》評論提到，和周麗峰並稱B站「二聖」的戶晨風被封後，中國網絡「一戶落，萬戶生」，出現多個模仿戶晨風拍攝「安卓祝福」、測試各地最低工資購買力、送錢給底層民眾的視頻，可謂花樣百出。三大理論也在官方「鐵拳」的夾縫中持續擴散傳播。

文中指出，這些「被清朗」的聲音，本就是中國特色網絡生態下的創造性表達。越是被壓抑，越會以新的形態繼續出現，成為社會情緒的暗湧。

宣揚｢蘋果人｣、｢安卓人｣言論 內地網紅戶晨風被封