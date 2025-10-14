中國十一長假「消費降級」？ | 點經

國慶中秋「超級黃金周」的旅遊數據已經出爐：全國出遊8.88億人次、旅遊收入8090億元，均創下新高。然而，網絡上熱炒的卻是「人均日消費從2024年的130元降到113元（人民幣，下同）」，於是「消費降級」的說法再度甚囂塵上。



看似有理，其實是典型的誤解。完全忽略了最基本的經濟學原理——需求上升往往是價格下降的結果，是市場擴容的正常表現。舉個簡單的例子，20年前，如果身處內陸，吃海鮮就非常昂貴，人均消費上千也是很正常的。品種質量不如現在一兩百的海鮮自助，數量更是論只賣。作為對比，當時火鍋店的人均消費可能也就是50元。但現在內陸城市，海鮮和火鍋差不多一樣普及，那對於消費者而言，人均從上千降到了一兩百，這是嚴重的消費降級嗎？當然不是，實際上，絕大多數以前根本吃不起海鮮的，現在消費得起了，以前只能偶爾嘗一次的，現在實現海鮮自由了。這是消費升級還是降級？

回到十一長假旅遊，也是同樣的道理。人均日消費總體穩定略有下降，並不意味著人們「更摳門」，而是因為出遊的分母變大了——更多的普通家庭、低線城市居民、學生群體都參與進來。

內地十一黃金周長假期第二日（2日），不少內地人來港渡假，有名店街之稱的尖沙咀廣東道亦出現人流，但不算擠擁。（黃寶瑩攝）

換句話說，過去「只有少數人能出去玩」，現在「更多人能負擔得起出遊」。這也不是「降級」，而是市場擴大，旅遊普及。現在隨著交通、住宿、餐飲、門票等綜合成本下降，消費者獲得了更高的性價比。旅遊行業的「量增價穩」，說明競爭更加充分，供給更加靈活，市場秩序也更規範。經濟學上，這是典型的需求曲線外移：當出行成本下降、選擇增多、供給效率提升時，整體需求規模會迅速擴大。

把「消費升級」理解為「更昂貴、更奢侈、更洋氣」是一種誤區，真正的消費升級，應該是「更多人能參與、更便捷、更個性化」。從「躺平遊」「自駕短途」「味蕾之旅」到「縣域文旅」，旅遊消費模式正在從小眾高價轉向普惠平價。這在經濟學上叫「效用提升」，才是真正的消費升級。一個社會的真正進步，不在於少數人能花得起高價，而在於多數人都能享受生活的便利與樂趣。幸福變得更便宜，才是真正的升級。

十一國慶內地 8.88億人次出遊。（視覺中國）

另外，消費降級最突出的方面恐怕是高檔消費減少。但這又需要進一步拆分來看。

首先，有一個趨勢——中國消費者對西方品牌去魅。前些年，中國消費者喜歡西方的名牌，越貴越好，只買貴的，不買對的。比如法國的紅酒和奢侈品，意大利的時裝，瑞士的手錶……這不僅是消費商品本身，更是消費其所代表的文化，表達對西方生活方式的崇拜和嚮往。但隨著中國經濟的發展和西方特別是歐洲的衰敗，形勢悄然改變。很多人通過各種渠道了解到了歐洲等國的現狀，發現那些昂貴奢侈品發源地並沒有想像中那麼繁華，並非理想中的天堂。慢慢地，人們不再一味追捧這些品牌了，奢侈品對抬高身份的作用也降低了。這是消費者偏好的變化，但生活品質並沒有因此下降，算不上消費降級。

其次，市場競爭降低了高檔商品的價格和可識別度。消費品市場的激烈競爭，特別是電子商務的發展，降低了高端商品的價格和品牌溢價。這是相當明顯的。同樣高端品牌的商品，網上購買的價格可能僅僅是實體店的幾分之一。除此之外，現在高端商品的中低端平替也愈來愈多。很多人愈來愈選擇性價比更高的商品。這也讓整體上的消費風氣更加務實。

國慶中秋「超級黃金周」的旅遊數據出爐，全國出遊8.88億人次。（視覺中國）

而最主要的是，中低端消費體驗普遍提升。也就是即便花錢更少，但消費者的體驗卻在普遍提升。比如說，餐飲服務，如今的消費，服務更好、環境更漂亮、味道和菜品更有特色，這是因為市場競爭激烈，商家在努力降低成本的同時，還要努力提升品質。現在即使吃份快餐，也可以找到運作規範的連鎖店和一流的消費環境。這也讓所謂「高檔」走下了神壇。

如果錢花得少了是性價比提高的結果，那麼這就不是消費降級，而是市場經濟優勢的體現——讓消費者用更少的錢買到更好的東西，得到更多的滿足，本質上是消費升級而非降級。「人均日消費從2024年的130元降到113元」，實際上用GDP或者消費數據來衡量經濟發展存在明顯缺陷，因為競爭導致的價廉物美，很難以貨幣計算的總量反映出來，不能簡單歸結為「消費降級」。