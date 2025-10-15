「炸山」喜馬拉雅　官方追責蔡國強工作室、始祖鳥　涉事官員免職

9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山舉行名為《升龍》的煙花秀。然而隨著彩色煙花沿著喜馬拉雅山脊依次升起，原本被定位為「以藝術致敬自然」的活動，迅速引發「破壞自然環境」的輿論爭議。

今日（10月15日）西藏日喀則市調查核查組公布調查結果表示，煙花燃放對當地土壤草氈層結構造成破壞，破壞面積15.29畝（約10193平方米），煙花燃放產生的瞬時強光與巨響對野生動物造成了短時驚擾。同時追責蔡國強藝術工作室以及「始祖鳥」品牌；對江孜縣委書記陳昊立案調查並免職，追責相關政府人員。



官方公告稱，經核查，煙花燃放區域山體海拔4670米至5020米，影響草地面積30.06公頃，煙花燃放1050盆，燃放時長約52秒。

日喀則市委托生態環境領域權威專業機構和專家，布設75個大氣、地表水、土壤環境監測點位，90個生物多樣性監測點，30部紅外感應相機。經現場踏勘、系統採樣、數據分析、專家論證，形成了《日喀則市江孜縣人為擾動生態環境現狀調查評價報告》。

報告顯示，地表水點位、大氣監測點位測試均符合標準。不過，平整作業、人員踩踏及車輛碾壓對土壤草氈層結構造成破壞，破壞面積15.29畝；事件產生的煙花殘留物、塑料碎屑等清理不徹底；煙花燃放產生的瞬時強光與巨響對野生動物造成了短時驚擾。

報告認為,本次事件屬於在高原生態敏感區實施的人為擾動活動，對生態環境的影響表現為局部幹擾,其短期直接污染及破壞程度雖有限，但潛在的生態風險需監測跟蹤。

煙花後遺留現場的垃圾。（央視）

查處追責蔡國強工作室及「始祖鳥」

經核查，北京蔡國強藝術工作室在煙花秀活動中存在進入生態脆弱區的草原從事破壞草原的活動、煙花殘留物粉末和塑料碎屑等清理不徹底等行為，涉嫌違反《中華人民共和國青藏高原生態保護法》第46條第3、4款, 《中華人民共和國草原法》第49條等相關法律法規規定。日喀則市相關行政主管部門依法對上述違法行為立案查處。

目前，日喀則市已委託開展生態環境損害賠償鑒定評估工作，根據生態環境損害調查情況，依法追究北京蔡國強藝術工作室生態環境損害賠償和生態修覆責任，日喀則市相關部門將開展長期監測和後評估工作。「始祖鳥」品牌作為此次活動的讚助商,依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修覆責任。

免職立案調查政府相關責任人

經核查，該煙花秀活動系江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究批准同意實施，存在違規決策問題；縣委、縣政府及其相關部門存在請示報告制度不落實、執法監管不到位、依法履職不力等問題。

根據幹部管理權限，已對縣委書記陳昊立案審查調查並免職；對縣長多吉普拉立案審查調查。已對縣委常委、宣傳部部長倉木決，政府副縣長崔國祿、黃紅梅，縣委宣傳部常務副部長李靜立案審查調查；對縣委常委、政法委書記桑布誡勉；對縣政府副縣長、公安局局長李積平免職；對日喀則市生態環境局江孜縣分局局長次成江措，縣自然資源和林業草原局黨組書記達次免職並立案審查調查。

公告稱，日喀則市將依法做好後續工作，努力把這次事件造成的影響降到最低限度，以實際行動守護好高原的生靈草木、山山水水。感謝社會關心、支持、監督。