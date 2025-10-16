緬北劉家犯罪細節曝光　涉電詐等犯罪金額超100億元

公安部通報，目前，緬北「四大家族」劉家犯罪集團案件已經被依法提起公訴。《央視新聞》獨家揭露有着「果敢首富」之稱的緬北劉家集團犯罪始末。據介紹，警方查實認定劉家涉及電詐的產業多達28處，博彩產業7處，涉電詐和黃賭毒等犯罪金額超100億元。



劉正祥從販毒起家，發家轉型後，先試圖用商業外殼包裝自己，再尋求與強權結盟。（央視新聞）

劉正祥從販毒起家，發家轉型後，先試圖用商業外殼包裝自己，再尋求與強權結盟。（央視新聞）

為自己披上了「愛心人士」和「社會賢達」的外衣

劉正祥從販毒起家，發家轉型後，先試圖用商業外殼包裝自己，再尋求與強權結盟，目的就是保護好自己一手經營起來的龐大罪惡產業，既不受外界干擾，又可以不斷為劉家牟取更多實際利益。

與其他家族更看重政治權力分配與武裝力量掌控不同，劉正祥表面上更在乎他的社會聲譽。

除了日常形象包裝，劉正祥還出資設立慈善基金會，通過捐款、捐糧、捐學校。（央視新聞）

歸案前，崔某幫曾擔任福利來集團文化部長一職，主要負責起草集團高層領導講話稿、官網宣傳和公司外聯事宜等，核心任務就是塑造企業文化和包裝董事長形象。

除了日常形象包裝，劉正祥還出資設立慈善基金會，通過捐款、捐糧、捐學校，成功地為自己披上了「愛心人士」和「社會賢達」的外衣。表面上致力於社會民生、地區發展等公益事業，暗地裏則專注於「審時度勢」，通過利益輸送，左右逢源。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員楊霖劍表示：他多頭押注，不管對當前的執政者，還是未來可能執政、掌管果敢地區一些人員，都通過大量的金錢不斷疏通關係、保持友好關係，這都給他帶來一些政治資本。

詐騙分子眼中名副其實的「金色天堂」

在四大家族涇渭分明的割據地盤中，劉家的勢力範圍一直據守果敢老街東城，每天傍晚宵禁開始，劉家地盤就成了詐騙分子眼中名副其實的「金色天堂」。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 邱雄偉：能吸毒、能嫖娼、能賭博。那裏是各個詐騙園區資源的整合，在那裏能夠互相獲取信息、獲取詐騙資源，進行詐騙技術的交流。在果敢東城，只要有錢就可以為所欲為，出了事情，劉氏犯罪集團也可以幫他擺平一切。

詐騙分子眼中名副其實的「金色天堂」。（央視新聞）

私人武裝

擺平和可控，這樣的力量來自劉正祥的私人武裝。然而，一直熱衷於政治攀附、信奉靠錢開路的劉正祥，起初並未特別在意建立自己的武裝力量。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員楊霖劍介紹：劉正祥不像其他家族有很直接的政治背景，他其實長期在夾縫中生存，沒有武裝力量，經常被其他家族欺負。比如，他當時為公司找到一個水源地，建了水池，結果被明家搶走了；農場的奶牛也被明家搶了。因為他手上沒有一支武裝力量，所以被欺負了也不敢出聲，他那時很渴望自己有一支武裝力量。

劉正祥長期在夾縫中生存，沒有武裝力量。（央視新聞）

擺平和可控，這樣的力量來自劉正祥的私人武裝。（央視新聞）

從2015年開始，劉家開始着手籌劃一支可以真正保護自己家族和產業的武裝力量，並於2017年如願以償地正式組建了龍塘民兵大隊，下設一個大隊五個中隊，並通過資金豢養，逐步將當地治安隊、刑警隊私有化。

隨着電詐「產業」在各大家族興起，劉家的民兵從最開始的90人，發展到總規模超過500人，配備大量先進的武器裝備，園區統一建設標準炮樓，劉家需要的是威懾與實力並存。

福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長石林垣介紹：他旗下有5支比較成熟的武裝勢力和武裝力量，後期的武裝純粹是軍事化武裝。包括在果敢地區幾大家族中，他的設備算最先進的，因為他資金雄厚。他的東城治安隊和刑警隊專門為他家族中的詐騙、園區經濟糾紛等進行武裝力量介入，弄到治安隊或刑警隊關在小黑屋裏。

擺平和可控，這樣的力量來自劉正祥的私人武裝。（央視新聞）

武裝保障，既可以確保園區產業「安全」，抵禦外部攻擊，還可以鎮壓內部反抗。對於那些不聽話、想逃跑、業績不達標的，不服從管理想跳槽離開劉家的，參與賭博無法償還賭資的等等，他們都會在各種武裝力量的脅迫下，受盡折磨。

犯罪嫌疑人曾某倩表示，劉家完全不把他們當人看，各種折磨虐待。如果女生在賭場輸了錢，百樂門拿錢去賭場贖回她後，也會強迫她吸毒，有時候甚至還會強迫她賣淫。

涉電詐等犯罪金額超100億元

福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長石林垣介紹：專案偵辦到現在發現，劉家家族從起步開始，都是通過侵害中國人民的利益和財產一步步發展壯大。現在已經查證，這幾年就有上萬人被這樣騙出去，案例比比皆是。

2023年10月1日，專案組成功抓獲劉家犯罪集團重要成員劉正琦；2024年1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交了我方公開通緝的劉正祥、劉正茂等主要犯罪嫌疑人。專案組歷經兩年多的艱苦奮戰，4次赴緬北戰亂地區取證勘驗，獲得海量書證和電子數據。

涉電詐等犯罪金額超100億元。（央視新聞）

刑事偵查卷宗。（央視新聞）

隨着劉氏家族核心人員悉數落網，目前，警方已經查明劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等多項罪名，查實認定劉家涉及電詐的產業多達28處，博彩產業7處，涉電詐和黃賭毒等犯罪金額超100億元。

福建省龍巖市公安局副局長郭衍表示，雖然劉家的犯罪集團瓦解了，但很多犯罪集團的中層的骨幹和金主還在東南亞部分國家繼續作惡，還在成立新的犯罪園區，必須以根除犯罪集團為目的，持續開展打擊。

涉電詐等犯罪金額超100億元。（央視新聞）

很多犯罪集團的中層的骨幹和金主還在東南亞部分國家繼續作惡。（央視新聞）

隨着明家犯罪集團一審宣判、白家犯罪集團一審開庭審理，近期，魏家、劉家犯罪集團專案均已提起公訴。目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。