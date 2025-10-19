楊振寧逝世｜清華高等研究院設緬懷室 師生公眾排長隊共同追念
撰文：林芷瑩
出版：更新：
享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。
清華大學高等研究院設立楊振寧先生緬懷室，接受各界友好人士吊唁。10月19日，大批市民、遊客以及在校大學生共同緬懷楊振寧，隊伍已排到高等研究院大樓外數十米之外。
緬懷室開放時間為每天上午9時到晚上9時。《極目新聞》報道，前來緬懷楊振寧的市民、遊客在樓前排隊，既有白髮蒼蒼的老人，也有帶子女前來的遊客，既有在校大學生，學校相關工作人員，也有楊振寧的同行晚輩和朋友。
來自北京大學的博士研究生張先生稱，昨天（18日）得知楊振寧去世的消息，「心裏顫了一下，感覺心情非常悲痛」。他得知清華大學高等研究院設立了楊振寧吊唁處，今天一大早便趕到，「楊振寧學貫中西、是中國人的驕傲」。
博士研究生馮女士稱，在吊唁處房間內聽到低沉的音樂的一刻，心情非常沉重。她表示，物理是自己在高中期間最喜歡的科目，對楊振寧的成就由衷地感到欽佩。
今（19日）早8時40分許，一位白髮老人來到現場等候進入緬懷室，並透露自己是楊振寧的同行、晚輩，與對方有過交往，「我離得近，自己就過來了」。他走出緬懷室後，手持從吊唁處領取的楊振寧生平冊頁，在大樓外安靜地坐著，久久難以釋懷。
據報道，吊唁處房門口擺放了鮮花供大家領取，房間內牆上掛了十多張楊振寧的照片，包括從孩提時的黑白照，到近年的工作各個階段的照片。大家依次向楊振寧的照片鞠躬、獻花，並在簽名本上依次簽下姓名。從18日晚間到19日上午，吊唁處的簽名本已經有近10頁名字。
