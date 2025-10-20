四中全會是什麼？幾時開？　將研究制定｢十五五｣規劃等｜懶人包

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議將於10月20日至23日在北京召開。



四中全會是中國共產黨中央委員會第四次全體會議的簡稱，是中國共產黨每屆中央委員會任期內的常規會議之一。

根據黨章規定，每屆中央委員會通常召開7次全體會議（即「一中全會」至「七中全會」），其中四中全會一般聚焦黨和國家發展的重大議題，具有承前啟後的戰略意義。

中央全會周期。

從歷史上四中全會的議題來看，通常聚焦黨和國家發展中的重大問題，經濟領域方面：如經濟發展戰略、改革措施等；黨內建設方面：包括黨的制度建設、作風建設、紀律建設等重要議題；國家治理方面：涉及法治建設、治理體系和治理能力現代化等內容；社會發展方面可能涵蓋民生保障、社會治理、文化建設等相關部署。

央視新聞

《人民日報》評論文章介紹，10月20日至23日在北京召開黨的二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議，旨在對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破。