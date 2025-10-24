習近平主持黨外人士座談會　強調科技自立自強與共同富裕

央視新聞今（24）日報道，中共中央於8月27日在中南海召開黨外人士座談會，就《中國共產黨關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）廣泛聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見與建議。會議由中共中央總書記習近平主持並發表重要講話，強調要團結全黨全國各族人民，為推進強國建設和民族復興偉業而奮鬥。



中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。

習近平：要牢牢把握戰略主動 推進中國式現代化

報道指出，習近平在講話中指示，發揚民主、集思廣益、廣泛聽取各方面意見，是中共中央研究重大問題、制定重要文件的一貫做法和優良傳統。「為做好建議稿起草工作，中共中央組織了深入的調查研究，並面向全社會開展了網路徵求意見活動。」

他表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。「要對照基本實現社會主義現代化的目標要求，科學確定經濟社會發展各領域各方面的戰略任務和思路舉措。要聚焦影響和制約高品質發展的重點領域和關鍵環節，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項。要統籌謀劃『五位一體』總體布局和『四個全面』戰略布局的各項任務，形成發展合力、增強綜合效應。」

2024年5月，習近平主持召開企業和專家座談會時便已強調緊扣推進中國式現代化主題進一步全面深化改革（央視新聞）

習近平指出，中國發展當前處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定因素增多的時期，要「密切跟蹤、精準研判國際形勢，積極識變應變求變，牢牢把握戰略主動。無論外部環境怎麼變化，都要集中力量辦好自己的事」。

強調科技自立自強與新質生產力發展

習近平強調，高水平科技自立自強是高品質發展的戰略支撐。「要發揮新型舉國體制優勢，瞄準世界科技前沿，統籌推進教育科技人才一體發展，在加強基礎研究、提高自主創新特別是原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術上努力攻關。」

他並表示，要因地制宜發展新質生產力，「堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系」。

著眼共同富裕與民生改善

習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的社會主義現代化。「要把造福人民作為根本價值取向，堅持在發展中保障和改善民生。」

2024年3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

他強調，要進一步優化區域經濟布局、促進區域協調發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村全面振興。「要採取更多可感可及的具體舉措，著力滿足人民群眾在就業、教育、社保、住房、醫療、養老、托幼等方面的需求。」

座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍及無黨派人士代表郭雷等先後發言。

與會人士高度評價在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，中國「十四五」時期經濟社會發展取得的成就，並就擴大內需、構建現代化產業體系、培育發展新質生產力、推進教育科技人才一體建設、強化創新鏈產業鏈和消費鏈協同、促進共同富裕、推動區域協調發展、建設海洋強國、保障能源和糧食安全、促進民營經濟高品質發展、深化兩岸融合發展等提出意見和建議。

習近平表示，希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士「發揮密切聯繫社會各界的優勢，繼續就「十五五」時期經濟社會發展相關問題進行深入思考和研究，及時向中共中央提出有針對性的意見建議，為推動經濟社會高品質發展、基本實現社會主義現代化貢獻智慧和力量」。

王毅、劉國中、李幹傑、李書磊、李鴻忠、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、吳政隆、諶貽琴、穆虹、姜信治，以及中共中央、國務院有關部門負責人亦出席座談會。