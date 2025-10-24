高三男生被故意撞傷一年後不治　鄰居涉因瑣事報復　死者母盼嚴懲

去年5月，江蘇鹽城響水縣高三學生張俊豪被鄰居駕車故意撞倒，至今年7月身亡。這起悲劇起於鄰里糾紛，周五（24日），張俊豪的母親張女士透露，鹽城市中級人民法院已發出開庭傳票，案件將於11月3日上午在響水縣人民法院開庭審理，案由為「故意殺人」。



2024年5月29日下午1時許，18歲的張俊豪騎電動車從家前往學校途中，被36歲鄰居王某桂駕車從後撞倒。經過一年多搶救，張俊豪於今年7月29日不幸離世。響水縣公安局於5月30日受理此案，確認王某桂涉嫌故意傷害並對其刑事拘留。

車禍現場。（極目新聞）

張女士悲痛表示：「我兒子這麼年輕，就這樣沒了……」她在社交平台發布影片，抱著兒子房間內的布藝玩偶痛哭，寫道：「作為母親每一分每一秒都在被憤怒填滿，都痛苦不堪，都整夜整夜地睡不著覺……」她希望法院嚴懲王某桂。

張俊豪生前的書桌。（極目新聞）

張俊豪生前的房間。（極目新聞）

鹽城市中級人民法院已發出開庭傳票。（極目新聞）

張俊豪家屬的代理律師、來自北京存誠律師事務所的胡勝利表示，案件起因於雙方家庭因瑣事引發矛盾，王某桂涉嫌採取惡劣手段報復，導致悲劇發生。他認為，王某桂行為已構成故意殺人罪，主觀惡性明顯，應依法承擔刑事責任。

胡律師呼籲，鄰里間應以互諒互讓化解矛盾，維護和諧關係，避免類似悲劇重演。