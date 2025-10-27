中國公民南非遭綁架歷經4月獲救　警方街頭交火當場擊斃3名疑犯

中國公民在南非遭綁架案經4個月調查終於告破，據中國駐南非大使館今日（10月26日）通報，一名中國公民於今年6月在約翰內斯堡市遭綁架，經大使館及駐約堡總領館持續交涉後成功獲救。南非警方於10月24日在約堡市帕克敦地區與嫌犯爆發激烈槍戰，當場擊斃涉案的三名綁架嫌犯，並在現場查獲兩把無證槍枝。



今年6月，一名中國公民在約翰內斯堡市遭遇綁架。中國駐南非使領館接獲通報後第一時間派員探望慰問獲救人員，駐南非大使吳鵬等館領導及相關處室通過多層次、多渠道持續向南非外交部、警察部等部門表達嚴重關切，強力敦促南方盡快破案緝兇。經過四個月的持續追查，南非警方根據綁架案線索展開收網行動。

10月24日，南非警方在約堡市帕克敦地區發現嫌犯車輛並試圖攔截，雙方隨即爆發激烈槍戰。在交火過程中，三名綁架案嫌犯全數被警方擊斃。

警方與疑犯街頭交火，當場擊斃3人。（南方都市報）

據南非警察局公布的通報顯示，此次行動由南非警察局反情報辦公室、豪登省戰術響應小組、豪登省交警航空隊、緝毒局等多部門協作完成，現場除擊斃嫌犯外，還查獲了兩把無證槍枝。

10月25日上午，豪登省警察總監穆托貝尼親自向中國駐南非大使吳鵬通報案件突破進展，確認三名綁架案嫌犯已被擊斃。中國駐南非大使館對此表示，將繼續推動南非警方偵辦涉中國公民案件，全力維護中國公民在南非的人員安全和合法權益。

南非綁架中國女性案頻發 中國大使館籲使用定位器及避免獨自外出

大使館提醒，南非治安形勢近年持續惡化，今年6月以來豪登省、東開普省已連續發生多起針對女性中國公民的綁架案。綁匪多選擇周末時段，在僑胞通勤期間或關閉店舖後作案，嚴重威脅當地華僑人身與財產安全。提醒在南非中國公民密切關注當地治安形勢，採取有效措施加強安全防範。