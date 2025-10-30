中企再獲秘魯大單　中國電建65億中標秘魯現代化醫療中心

10月29日，中國電建發布公告顯示，該公司旗下中國水電建設集團與秘魯國家衛生投資計劃署正式簽署秘魯皮烏拉大區高覆雜性醫院設計與施工項目合同，合同金額達65.68億元人民幣（下同）。



根據公告，該項目坐落於秘魯北部皮烏拉市，總占地面積37780平方米，建築面積超9.8萬平方米，規劃建設4棟集醫療、醫技、行政功能於一體的綜合性建築，建成後將配備387張床位、15間現代化手術室及放射治療、核醫學等高端醫療設施，項目工期為1080天，缺陷責任期達52周。

資料顯示，中國電建是經國務院批准，於2011年9月在原中國水利水電建設集團公司、中國水電工程顧問集團公司和國家電網公司、中國南方電網有限責任公司所屬14個省（區、市）勘測設計、施工、裝備修造企業基礎上重組而成的跨國經營的綜合性特大型中央企業。公司業務和機構遍及全球130多個國家和地區。

據《每日經濟新聞》報道，本次的醫療基建項目並非是中國電建在秘魯合作的首個項目。今年5月，中國電建還宣布，參建的秘魯聖加旺Ⅲ水電站兩台機組順利完成試運行，成功並網發電。據悉，該電站額定水頭達630.71米，配置兩台沖擊式水輪發電機，總裝機容量209.3兆瓦，設計年發電量高達12.5億千瓦時。

秘魯聖加旺水電站。（中國電建）

此外，中國電建還曾與秘魯達成過多項教育基礎設施建設合作，據《中國青年報》報道數據，截至2025年8月，該企業已在秘魯建成38所現代化學校，總建築面積超26萬平方米，惠及3.5萬名學生。

中國電建在秘魯建成38所現代化學校。

除中國電建外，已有多家中國企業在秘魯達成投資及合作項目。此前於2024年11月正式開港的秘魯錢凱港，由中遠海運集團主導投資建設，作為中秘共建「一帶一路」的旗艦項目，已成為南美首個智慧綠色港口。

今年前5個月，錢凱港進出口總額已突破7.77億美元，集裝箱吞吐量達9.44萬標準箱，散雜滾裝貨物62.69萬噸。就在2025年10月27日晚，海南洋浦港還首度開通了與秘魯錢凱港的集裝箱新航線，航線單向航行時間穩定在29天，成功串聯起「國內沿海—東南亞—太平洋—南美」物流鏈。

這張攝於2024年11月12日的照片中，可以看到於秘魯首都利馬（Lima）近郊的錢凱港（Port of Chancay）。（Getty）

中鋁集團旗下的中鋁秘魯礦業也曾於2007年收購秘魯特羅莫克千萬噸級特大型銅礦項目。經過多年探索、研究和攻關，特羅莫克項目生產逐步穩定，各項技術參數大幅優化，中鋁秘魯礦業運營成效日益良好，目前，該項目年產精礦含銅20萬噸以上，是全球前三十大在產銅礦山之一。

隨著中國企業在秘魯項目合作愈來愈多，中秘雙邊貿易亦趨於穩定，數據顯示，中國已連續多年保持秘魯全球第一大貿易夥伴地位，2024年中秘貿易總額為397.58億美元，同比增加10.9%。中國占秘魯出口總額的34%、進口總額的28%。