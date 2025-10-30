內地11月10日起　為滿13歲女生免費接種HPV疫苗

國家疾控局等七部門周四（10月30日）發出通知，稱經國務院同意，將人乳頭瘤病毒疫苗（即是HPV疫苗）納入國家免疫規劃，自2025年11月10日起，組織各地為2011年11月10日以後出生的滿13周歲女生，免費接種2針雙價HPV疫苗（間隔6個月）。而此前已自費接種首針疫苗的適齡女生，也可免費接種第二針。



世界衛生組織（WHO）推薦HPV疫苗接種的主要目標人群為9-14歲未發生性行為的女生，結合內地女生發育特點、發生性行為平均年齡等，將13周歲女生作為目標人群。當前，內地上市的雙價HPV疫苗已使用多年，其安全性和有效性已得到驗證，產能可滿足需求，且具備成本效益，提出為目標人群免費接種2針雙價HPV疫苗（間隔6個月）。

《通知》印發後，各地要開展轄區適齡女生數量及既往接種HPV疫苗情況摸底、合理設置接種單位、接種單位工作人員培訓、免疫規劃信息系統適應性改造等工作。要求接種單位通過預約分時段錯峰接種等多種形式，為目標人群提供優質服務。公眾可以關注當地疾控機構、預約接種單位發布的相關信息，在當地正式實施後登記接種。

2025年9月6日9時，北京通州區潞城社區衛生服務中心預防接種門診探訪，現場3個HPV疫苗接種台口均已經有家長在陪同孩子接種疫苗。（CFP）

《通知》指出，宮頸癌是常見女性惡性腫瘤，嚴重威脅女性身心健康。近年來，內地宮頸癌發病率和死亡率呈現上升趨勢，發病年齡也呈現年輕化趨勢。接種HPV疫苗能夠有效預防高危型HPV感染，減少宮頸癌等疾病的發生。

2020年，世界衛生組織發布《加速消除宮頸癌全球戰略》，提出到2030年90%的15歲以下女生完成HPV疫苗接種。2023年，國家衛健委、國家疾控局等十部門印發《加速消除宮頸癌行動計劃（2023—2030年）》，提出促進HPV疫苗接種，鼓勵有條件的地區開展HPV疫苗接種試點，探索多種渠道支持資源不足地區適齡女生接種。

近年來，各地積極探索出台政策，為適齡女生接種HPV疫苗。據統計，目前內地有18個省份在全省或部分地區通過民生實事項目等形式，對適齡女生免費接種HPV疫苗或給予補貼，為國家層面將HPV疫苗納入國家免疫規劃提供了實踐基礎。