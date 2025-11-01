01獨家：明年APEC峰會舉辦地為深圳香蜜湖國際會議中心

國家主席習近平今日（11月1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行，這將是中國第三次主辦APEC峰會。據《香港01》獨家消息，會議舉辦地點為位於福田區的香蜜湖國際會議中心。



國家主席習近平在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。（Reuters）

香蜜湖國際會議中心。

香蜜湖國際會議中心，全稱深圳國際交流中心，是位於福田區香蜜湖北區的一個大型項目，屬於香蜜湖片區「一館三中心」的標誌性建築之一。項目總用地面積約20萬平方米，總建築面積約45萬平方米，總投資約150億元人民幣。

它將作為國家元首級別峰會的舉辦地，是一個集首腦峰會、國際會議、大型企業商業活動、展覽、住宿和餐飲等多種功能於一體的覆合型高端交流平台。

香蜜湖國際會議中心效果圖。（網上圖片）

香蜜湖國際會議中心夜間效果圖。（網上圖片）

項目於2021年啟動建設，預計會議中心主體工程於2025年底投入使用，而配套酒店預計於2026年投入營運，這將成為粵港澳大灣區國際會議及商務活動的核心載體。

項目由中國工程院院士何鏡堂團隊主創，建築以「世界眼光、中國氣派」為核心理念。會議中心屋頂採用深遠挑檐設計，形似展翅大鵬呼應「鵬城」別稱。

中國上次舉辦APEC峰會是什麼時候？

中國於2001年在上海市第一次舉辦APEC峰會，之後2014年在北京舉辦第二次APEC峰會，場館位於北京懷柔雁棲湖湖心島，主會場為國際會議中心，主打漢唐理念，國際會議中心採用傳統的九宮格圖案，以「鴻雁展翅、漢唐飛揚」為設計藍圖，體現中國「開放與融合，對話與溝通」的理念。

北京雁棲湖國際會議中心是2014年APEC峰會會址，位於雁棲湖核心島中央（北京市懷柔區人民政府網站）

北京雁棲湖國際會議中心是2014年APEC峰會會址，圖為中心內部（北京市懷柔區人民政府網站）

韓國這次在哪裏舉行APEC峰會？

2025年APEC會議的主會場設在韓國慶州和白國際會議中心（HICO）。慶州市APEC籌委會曾介紹，會議中心總建築面積達3.18萬平方米，包含地上三層和地下一層。建築設計借鑑當地歷史遺存天馬塚中「天馬圖」的靈感。