佛山私房菜館疑宰殺活貓烹「龍虎鳳」　多部門介入調查

廣東佛山南海區有私房菜館被揭發宰殺活貓並烹製「龍虎鳳」，有白貓被抱到後廚屠宰台。 當地回應稱，已現場排查未發現相關食材，多部門正聯合調查。



《紅星新聞》報道，有網民發現，10月30日，名為「蝦記私房菜」的店家發布朋友圈稱，「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」，並配有多隻活貓被關在籠內的圖片，其中一隻異瞳白貓被抱到後廚屠宰台。

「蝦記私房菜」在朋友圈發文，並配有多隻活貓被關在籠內的圖片。（紅星新聞）

「龍虎鳳」是一道由蛇肉、貓肉和雞肉組成的菜肴，其中龍指的是蛇，虎指的是貓，鳳指的是雞。

不少網民質疑，該餐廳活貓的來源是否合法、是否經過檢疫，以及消費者的食品安全問題。10月31日，一名去過該餐廳的志願者提供了一段影片，顯示該私房菜後廚中已沒有活貓的蹤跡，老闆聲稱店內沒有貓，只有自己家養的幾隻狗，志願者懷疑圖中的幾隻貓已遭遇不測。

該店後廚已找不到活貓的蹤跡。（紅星新聞）

目前，內地美食平台上該店家已顯示「停止營業」。在該店評論區，名為「蝦記私房菜（商家）」的用戶回覆網民質疑稱，「大家誤會了，是朋友自己家養的。我們只是幫加工了一下。」

10月31日，佛山市南海區市場監管局工作人員介紹，已接到投訴，相關部門已在跟進，由屬地九江鎮介入調查。

同日，九江鎮宣傳文體旅遊和教育辦公室工作人員稱，鎮內已經關注到此事，多部門正聯合調查。目前已經派工作人員到現場了解情況，市場監管局會根據食品安全相關法律法規作出處理，「還在等待調查處理結果，有結果會告知」。

「蝦記私房菜」在朋友圈發布的活貓照片。（紅星新聞）

同晚，九江鎮宣傳部門相關負責人回應，針對網民反映的飯店經營貓、蛇肉情況，相關單位高度重視，當日下午已迅速組織市場監管、公安、衛健等部門啟動核查程序。調查人員現場排查餐廳的後廚、冷庫和食材儲存等區域，現場未發現相關食材，並對商家的廣告、菜單進行核查。目前，涉事經營主體已經停業整頓，相關情況還要進一步核實。

上述負責人介紹，檢查期間，執法人員對經營者開展食品安全法規宣傳教育，明確禁止使用來源不明的貓、蛇等肉類，要求經營者落實主體責任。同時，執法人員也向轄區所有餐飲單位普法，嚴禁經營售賣國家禁止使用的食材。下一步，相關部門會加大日常監督和宣傳力度，規範轄區餐飲經營，維護消費者的合法權益和食品安全。

「蝦記私房菜」在朋友圈發布的活貓照片。（紅星新聞）

國家尚未出台相關法律禁止食用貓肉，但在2020年5月29日，國家農業農村部發布的公告《國家禽畜遺傳資源目錄》中，把貓狗排除在可食用動物目錄外，其不屬於養殖禽畜。

近年，部分城市地區陸續出台「禁野令」。2020年3月31日，深圳市第六屆人民代表大會常務委員會通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》。條例明確規定：豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉可以吃，但貓狗禁止食用。該禁令當年5月1日起生效，違者將被處以貨值30倍的罰款。

在提到該條例出台的原因時，深圳市人大常委會法工委負責人提到，「貓狗作為寵物，與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用貓狗等寵物是許多發達國家的通行做法，也是現代人類文明的要求和體現」。