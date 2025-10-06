解放軍報刊文：中國安全形勢不確定性增大　始終保持戰備狀態

10月6日，解放軍報刊發「八一銳評」，題為《始終繃緊戰備弦》。文章指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。廣大官兵只有始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態，才能有效應對各類突發情況。



10月1日，武警青海總隊海西支隊官兵在青藏鐵路沿線武裝巡邏。（新華社）

文章稱，雖然當下是舉國歡慶日，但解放軍官兵仍是戰備時。從繁華都市到大漠戈壁，從萬里長空到高原海島，解放軍始終堅守戰位、忠誠履職。

國不可一日無防，軍不可一日無備。正是無數軍人用時刻準備戰鬥的姿態，守護萬里河山、萬家燈火，人民群眾才能享受歲月靜好。

文章指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。廣大官兵只有始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態，才能有效應對各類突發情況，讓國家節日成為歡樂、祥和、平安的日子。廣大官兵應始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈待旦，確保全時待戰、隨時能戰。