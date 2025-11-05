國務院：11月10日起暫停對美部分加徵關稅　24%稅率暫停一年

據中國國務院關稅稅則委員會11月5日公告，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，自2025年11月10日13時01分起，將暫停對原產於美國的進口商品實施24%的加徵關稅稅率，為期一年，同時保留10%的基礎加徵關稅稅率。



公告表示，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，停止實施《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加征關稅的公告》（稅委會公告2025年第2號）規定的加征關稅措施，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關税税率，保留10%的對美加徵關税税率。

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在雙邊會後交談。（Reuters）

此次中國的關稅調整，是根據上周在APEC會議上達成的協議進行的。據此前報道，美方將暫停實施其對中國在海事、物流和造船業的「301調查」措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

中商務部新聞發言人亦表示，根據中美經貿團隊經貿磋商聯合安排，針對中國商品（包括港澳商品）的其中 10%芬太尼關稅取消，對中國商品加徵的24%對等關稅繼續暫停一年。