全運會．手球｜門票全售罄　銅牌戰陪香港隊力爭獎牌　附直播連結

今屆全運會香港男子手球隊首度晉身最後4強，縱在準決賽力戰負安徽，周一（11日）晚上會在啟德體藝館再度出場，銅牌戰與北京隊力爭獎牌。

11月11日手球賽事所有門票已經售罄，大家可從網上或電視直播欣賞賽事，隔空陪伴港隊成員一起奮戰。



香港男子手球隊周一會在銅牌戰力爭踏上頒獎台。（梁鵬威攝）

全運手球決賽日門票售罄 多台直播港隊銅牌戰

香港男子手球隊在今屆賽事的熱血表現，感動萬千港人，可惜啟德體藝館現場只有5000多座位，決賽日所有門票早已售罄，大家仍可通過各大媒體直播，陪伴香港隊力爭獎牌。

港隊歷史性晉身男子手球4強，以21：24負安徽，轉戰銅牌戰，對手是北京。兩隊曾在分組賽碰頭，當時港隊在已篤定出線的情況下大幅輪換變陣，以19：35敗陣。今場香港隊肯定會精銳盡出，力爭踏上頒獎台。

全運手球決賽日門票已售罄，未能買票的球迷可看直播支持港隊。（梁鵬威攝）

全運會．男子手球銅牌戰

11月11日／18：00 香港 對 北京



香港各大電視台料均會直播賽事，大家可鍵入以下連結觀戰：港台32、TVB YouTube頻道，VIU TV 99台 及HOY TV。