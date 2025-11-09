全運會單車︱李思穎奪金感謝隊友　「努力是有用的，一切有回報」

單車公路賽向來競爭劇烈，港隊總教練達海飛甚至曾指出，全運會有更多內地選手角逐，部分運動員能力達奧運水平，因此賽事甚至較亞運會更困難。今屆女子個人公路賽共有97位車手角逐，當中有6位香港隊成員，大會直播鏡頭大部分時間都未能捕捉到上屆冠軍李思穎，不過去到終點前最後300米衝刺，終於見到藍衫白帽的李思穎，數十位車手齊衝刺，Ceci仍能爆贏一眾強手，再次贏得女子個人公路賽金牌。

賽後她接受香港傳媒訪問時稱：「好興奮、好激動」，李思穎成為「香港車神」黃金寶之後，另一位衛冕全運會單車公路賽金牌的港將。



李思穎與港隊總教練達海飛一同上台領獎。（截圖）

李思穎：「多謝隊友無私奉獻，下一次會到佢哋」

李思穎賽後一邊在單車上cool down，一邊笑咪咪地接受訪問，今屆賽事港隊共派出6名車手參加女子公路賽，李思穎以外，還有楊倩玉、梁穎儀、梁寶儀、關旨君及張履檾。

她先多謝一班隊友無私奉獻，「我覺得要好多謝大家，真係好特別，好感恩佢哋所有付出的努力，下一次會到佢哋。」今屆港隊先由貝俊龍在帆船項目奪得首面金牌，李思穎摘下香港隊今屆第二金。

李思穎末段衝刺爆贏一眾對手贏得金牌。（全運會）

「努力是有用的，一切有回報」

李思穎對蟬聯金牌感到「好興奮、好激動」，並感言，「今年同往年唔同嘅係，上年踩得唔好，今年慢慢成績有改進」，到今次贏得金牌，讓她感到：「努力是有用的，一切有回報。」

香港回歸後於1997年首次角逐全運會，直到2021年的上屆賽事，單車隊由黃金寶、陳振興、梁峻榮等，到去屆由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪2金2銅，27年來共取10金4銀9銅，是港隊在全運會的最大「獎牌庫」。今屆亦由李思穎率先拿下單車今屆首面獎牌，24歲的李思穎上屆在女子個人公路賽摘金，今年順利衛冕。

李思穎末段衝刺爆贏一眾對手。（截圖）

末段28車齊衝線 李思穎順利第一名率先衝線摘金

今屆賽事有97位車手角逐，賽事去到最後階段，多位車手同時衝刺，當中有車手意外倒地，場面相當驚險。頭28位選手均以3小時19分54秒完成賽事，但李思穎成功以第一名過終點，連續兩屆全運會在公路賽為香港贏得金牌。

今次賽事有多名港將出戰，在這場競爭非常激烈的比賽，楊倩玉、梁穎儀以3小時20分02秒分列第40及41名，梁寶儀列第46名，關旨君第52名，張履檾第69名。