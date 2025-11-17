新華社：一言可以興邦也可喪邦　高市早苗涉台錯誤言論極其危險

針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，新華社11月17日再度發表評論文章，稱一言可以興邦，一言也可以喪邦。高市涉台錯誤言論極不負責、極度危險。日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

新華社題為〈高市涉台錯誤言論極不負責、極度危險〉的文章指出，一國首相在國會答辯中的任何發言，都會載入公文，具有官方性質。高市一方面宣稱政府口徑沒有變化，一方面拒絕撤回自己作為首相的答辯內容，顯然自相矛盾。高市的答辯內容與先前日本政府相關立場相左，沒有任何狡辯餘地，進一步加劇了外界對其政治誠信和政策穩定性的質疑。

文中批評，高市的言論發表極度錯誤、極為危險、極具挑釁，還不思悔改，拒不撤回，把不負責任發揮到了極致，也把不計後果推升到了極致。文章並引用日本《社會新報》發表的社論稱，高市作為首相的存在本身就是日本的「存亡危機」。