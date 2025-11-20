解放軍南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區相繼發聲

內媒總結，近日解放軍四大戰區（南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區）相繼發聲。



11月19日，南部戰區空軍政治工作部「南部空軍」賬號發佈rap《別太狂》：我和戰機凌空一擊，完美彈道，將它「幹掉」！向前、向前、向前，必須守好祖宗之海！

影片展示了中國解放軍戰機在海上、雪山之間巡航的畫面，亦有實彈演習的投彈畫面。並配上「西南領空，由我捍衛，祖國山河，不容侵犯，空中較量，展露鋒芒，敵人你們都別太狂。 ​​​​苦練精飛鍛造的本領，豈容你們在此囂張，敬酒不吃吃罰酒，你最好乖乖舉手投降。」

+ 4

11月17日，東部戰區官方賬號發佈歌曲《若一去不回》，表示：為了這個省：致敬東海小組，隨着電視劇《沉默的榮耀》的熱播，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等無名英雄，血肉豐滿地走進了公眾視野。

《若一去不回》。（微博截圖）

11月15日，中部戰區空軍政治工作部「中部空軍」賬號發佈影片：槍已上膛，劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗！戰鬥就在下一秒，打贏才有資格聊！

+ 3

11月15日，西部戰區賬號發佈由川藏汽車兵原創的歌曲《烽火青春》：雲端之路，鐵流滾滾……英勇的汽車兵以青春赴使命，用熱血護山河！