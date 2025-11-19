中國解放軍發布漫畫　批評高市早苗為日本軍國主義招魂

針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，中國解放軍旗下媒體「中國軍號」19日在社交媒體X上發布漫畫，批評「高市早苗為日本軍國主義招魂」。



「中國軍號」19日在社交媒體X上發布漫畫，批評「高市早苗為日本軍國主義招魂」。（「中國軍號」）

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

「中國軍號」發布的一張漫畫圖顯示，圖片中的高市早苗點燃日本和平憲法，背後映出一個代表日本軍國主義的可怕鬼魂。

「中國軍號」在發布漫畫圖前又發文介紹，當地時間11月18日，中國常駐聯合國代表傅聰大使在聯大安理會改革問題全會的發言中表示，近期，日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成『存亡危機事態』」，暗示日方可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

傅聰指出，高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。