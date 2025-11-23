奧運跳水冠軍張家齊宣布退役　「老將落幕」傷病不敵歲月

11月21日，中國跳水名將、奧運冠軍張家齊於21歲之齡宣布退役，告別跳水賽場。



張家齊在社交平台上發布《下半場，開啟新副本》影片，並在片中提到「老將落幕，總有新人接過夢想。拿奧運冠軍是巔峰嗎？人生，可以不止一種巔峰」。她又配文稱，「未來的路還很長，我會帶著你們給我的愛，勇敢的、使勁的往前走」。

張家齊。（微博＠張家齊la）

11月10日，北京隊選手張家齊步入賽場。她最終位列第十名。（新華社）

公開資料顯示，張家齊於2004年5月28日出生於北京市，國際級運動健將， 中國女子跳水運動員。2021年7月，張家齊及陳芋汐獲東京奧運會跳水女子雙人十米跳台冠軍。

《新聞坊》報道，張家齊、全紅嬋和陳芋汐曾被稱為「三小隻」，三人的友誼始於東京周期，在互為搭檔的日子裏培養默契，共同備戰，一起成長。隨著年齡的增長，3人先後經歷生長發育帶來的陣痛、傷病的折磨以及狀態的下滑。

張家齊曾在採訪中談到全紅嬋、陳芋汐，表示她們在賽場上可能都是對手，但私底下更多的都是理解和心疼對方，遇到不順利的時候會互相安慰。

2021年7月，張家齊及陳芋汐獲東京奧運會跳水女子雙人十米跳台冠軍。（視覺中國）

張家齊、全紅嬋和陳芋汐曾被稱為「三小隻」。（新聞坊）

張家齊告別跳水賽場。（影片截圖）

2017年的第十三屆全運會，13歲的張家齊奪得單人和雙人兩枚金牌；14歲時，她收獲首個世界大賽冠軍；17歲時，她在東京與陳芋汐搭檔奪得女子雙人10米跳台金牌；19歲參加福岡世錦賽，她與王飛龍搭檔拿下世錦賽混雙10米跳台金牌，成就全滿貫。

去年，張家齊未能參加巴黎奧運會，並逐漸淡出國家隊。全運會賽場上，張家齊也從初出茅廬的冠軍，到第十四屆全運會女單10米跳台與領獎台一步之遙的第四名，再到本屆的第10名。

在全運會女子單人10米跳台的決賽上，21歲的張家齊絕對算得上「老將」，她是全場12名選手中年齡最大。當她站上跳台時，膝蓋、手腕、後背有數不清的肌肉貼，默默展露著歲月的痕跡。不少網民笑稱，全運會女子單人10米跳台的競爭甚至比奧運會還激烈。

11月8日，北京隊選手張家齊在賽前熱身。（新華社）

11月8日，北京隊選手張家齊在比賽中。（新華社）

在剛結束的全運會比賽後，她表示「已經很對得起自己了，競技水平已經比不了從前了」，並強調對於身上的傷病早已習慣。面對記者的「如何評價本次比賽表現」的提問時，張家齊表示「很滿意了，非常滿意了！」、「我覺得自己特別厲害！」

對於仍然堅守在跳水賽場上的「老搭檔」陳芋汐，收獲了生涯首枚全運會女子單人10米跳台金牌，張家齊亦為對方送上祝福，「我倆算是陪伴吧！一起比了這麽多次，還是沒有離開賽場」。