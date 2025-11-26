武漢法院刑庭庭長凌晨醉駕斷正　自稱已提前退休　官方通報

綜合內媒報道，10月26日凌晨，武漢市中級人民法院刑一庭原庭長李某某醉酒駕駛斷正。11月24日上午，對方對查詢的內媒表示：「我準備辦理提前退休了，現在刑一庭庭長由XX擔任。」武漢中院11月25日通報稱，目前，李某某涉嫌危險駕駛犯罪，已移送檢察機關審查起訴。



10月26日凌晨，武漢市中級人民法院刑一庭原庭長李某某酒後駕駛機動車被公安機關查獲，經檢測其血液中酒精含量為91.55mg/100ml，涉嫌危險駕駛犯罪，被公安機關立案偵查。

11月24日上午內媒致電李济森，對方稱：「我準備辦理提前退休了，現在刑一庭庭長由XX擔任。」被問及醉駕案情時，他說：「與宣傳處聯繫。」內媒分析稱，從其依然能夠接聽手機，可以認定，其沒有被採取刑事拘留的強制措施。

11月25日，武漢中院通報稱，武漢中院獲悉情況後，第一時間向公安機關了解情況、向紀檢監察機關移送違紀違法線索，並按組織程序免去其職務。11月19日，武漢市第十五屆人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過對李某某的免職決定。目前，李某某涉嫌危險駕駛犯罪，已移送檢察機關審查起訴。