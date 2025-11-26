國安部：個別境外遊戲｢夾帶私貨｣　精準投放間諜招募廣告

中國國家安全部近日發文提醒，有個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視污衊、散播政治謠言，甚至是滲透策反的「狩獵場」，威脅國家安全，應予重視。



個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體特別是中國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標註，涉嫌危害中國國家統一、主權和領土完整。如某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中公然將西藏列為英屬印度的「核心領土」，扭曲西藏自古是中國一部分的事實，個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國「劃分」出去等問題。

個別境外間諜情報機關對中方人員滲透策反的手段與途徑不斷「推陳出新」，甚至將觸角伸向遊戲領域。某款境外出品的遊戲繞過中國審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」的機制，向玩家精準投放「間諜招募」廣告，隨後以「合作」「兼職」的名義掩蓋其真實意圖，以「高薪」「知識變現」等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。