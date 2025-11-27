內地十大航司遭集體約談　經濟艙「鎖座收費」亂象侵害消費者權益

據《每日經濟新聞》報道，內地多家航空公司被揭露在經濟艙大規模實施「鎖座」及有償選座服務，導致消費者連選擇靠窗、走道等基本座位的權利都需額外付費。對此，江蘇省消保委26日就此問題緊急約談東方航空、南方航空等十家主要航空公司，直指行業內存在「過度鎖座」「變相收費」等四大亂象，要求相關企業在15個工作日內提交書面整改報告。



報道稱，江蘇省消保委近期針對引發熱議的飛機「鎖座」現象開展專項調查，選取東方航空、南方航空、中國國航、海南航空、廈門航空、深圳航空、山東航空、四川航空、春秋航空、吉祥航空等十家航司作為調查對象，透過實際購票與線上選座方式進行摸底。

調查結果顯示，鎖座行為在業內普遍存在，購票階段鎖座比例介於19.9%至62.1%之間，均值高達38.7%，且鎖定範圍高度集中於經濟艙前排、靠窗及靠過道等消費者偏好的優質座位，僅開放中間區域、機尾等舒適度較差的座位供免費選擇，嚴重限縮消費者的選擇權。

在解鎖機制方面，調查發現被鎖定的優選座位主要依賴會員積分或里程兌換，但非會員或偶爾出行的消費者缺乏積分累積渠道，只能被動接受普通座位。更甚的是，部份航司進一步增設付費路徑，開放積分或里程付費購買座位，實質是將「基本座位選擇權」拆分為付費服務，變相提高出行成本。

報道指出，信息不透明與解釋不合理同樣侵犯消費者知情權。部份航司選座頁面標識模糊，購票時未顯著告知鎖座規則與收費標準；客服回應則多顯牽強，常以「保障安全」「系統默認」等理由搪塞，與「高比例鎖座、付費即解」的實際情況相悖，無法提供合法合理依據。

此外，協議文本中存在不公平格式條款問題突出。消保委指出，航司未以顯著方式詳細告知鎖座規則等關鍵信息，通過模糊化表述為單方鎖座提供便利以規避責任，更按會員等級、付費能力劃分座位，對座位資源進行歧視性分配，甚至賦予航司「單方調整座位」的絕對權利，未設置異議渠道及補償機制。

江蘇省消保委強調，航空運輸具有公共服務屬性，消費者購買機票後即與航空公司建立航空運輸合同關係，依法享有包括選擇合適座位在內的基本服務權利。當前部份航空公司將本屬常規服務範圍的座位通過鎖定方式進行收費的做法，涉嫌侵害消費者的公平交易權與自主選擇權。

江蘇消保委約談十家內地航司。（網絡資源圖）

為此，江蘇省消保委向各航司提出兩項明確整改要求：一是立即開展自查自糾，對現有選座規則進行全面梳理，重點解決「鎖座範圍過度」問題，取消付費或所謂「積分兌換」等形式的變相付費選座模式，確保免費可選座位數量合理、分布均衡，僅保留出於「特殊旅客座位預留、保障應急座位使用、維持飛行配載平衡」目的的必要座位鎖定；二是對協議文本中存在的涉嫌「鎖座」的不公平格式條款進行梳理和修改，不得存在排除或限制消費者權利、減輕或免除經營者責任等不公平規定。

據報道，南方航空、吉祥航空相關負責人26日均對事件作出回應，表示「正在了解情況」。吉祥航空更在當晚回應稱，「公司將根據江蘇省消保委的要求開展自查自糾和相關條款的梳理工作，目前正在進行內部評估」。

事實上，自去年以來，已有不少乘客在社交平台發帖投訴，稱在不同航空公司平台購買機票後，在線上選座時卻發現大部份座位處於「鎖定」狀態，無法選擇，令出行體驗大打折扣。今年9月21日國慶前夕，央視網曾再度報道飛機「鎖座」問題，中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江當時指出，出於航空安全或特殊群體需要鎖定部分座位可以理解，但若為多收費而將大量甚至絕大多數座位鎖定，則可能侵犯消費者的公平交易權。

9月26日，江蘇省消保委曾發表文章明確表態，指相關航司「鎖座」行為「與航空公司應承擔的公共服務責任相違背」，並提醒消費者若遭遇「鎖座」糾紛，可透過12326民航服務監督熱線或向相關部門反映，依法主張退還不合理費用。