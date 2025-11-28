宏福苑火災︱深圳94年率先「禁竹」　專家：竹棚或非火災唯一推手

香港大埔火災在焚燒十餘小時後已基本控制，至今造成128人遇難。與此同時，大埔宏福苑大樓外牆搭建的竹棚及棚架安全，引起社會輿論關注，不少網民紛紛質疑竹棚架是否具備應有的阻燃性以及是否逐漸用鋼棚架取代竹棚架展開討論。



事實上，棚架（內地稱為腳手架）材質的選擇在兩岸三地範圍存在顯著差異，中國內地自1994年起逐步推進從竹制向鋼制腳手架的轉型，這一過程並非一蹴而就，而是伴隨技術迭代、成本博弈與政策調整逐步展開。

11月28日，外媒現時普遍關注竹棚的安全性、是否火災成因、為何全世界唯獨香港還在用等情況，還有媒體關注這場大火會否加速香港擺脫竹棚的進程。(Reuters)

竹棚雖靈活堅韌，卻難擋時代「鋼鐵洪流」

在20世紀80年代前，竹製棚架是中國建築工地的「標配」。這種腳手架的材料成本極低且傳統工藝成熟，竹製棚架依賴「紮接」工藝，無需複雜工具，適合低層建築和手工施工。非常適合當時以低層磚混住宅為主的建築模式。

但隨著城市化進程加速，建築結構從多層變為高層，竹架的弊端逐漸顯現。從90年代開始，高層建築興建速度加快，1990-1994年間，每年建成10層以上建築在1000萬平方米以上，佔全國已建成的高層建築的40%。而竹棚的抗壓性和耐久性無法滿足需求——一場暴雨可能導致竹棚黴變腐朽，一次強風可能讓整片腳手架變形坍塌。

深圳國貿大廈施工採用滑模施工技術，在無需搭建任何棚架的情況下，創造了3天一個結構層的施工速度（網絡圖片）

因此，深圳最先表態，1994年深圳發佈的《關於在建築工程施工中停止使用竹腳手架的通知》，宣佈從當年10月1日起，在施工現場停止使用竹製棚架，一律採用鋼管棚架，並且解釋稱：在夏季，深圳颱風暴雨天氣多，對竹架穩定性要求極高，在我市已發生多起因颱風暴雨造成竹架倒塌事故。在秋冬季節，天氣乾燥，施工現場極易誘發火災事故。

自此，內地開始漫長的「去竹化」的迭代。2011年，住建部發佈《建築施工竹腳手架安全技術規範》（JGJ 254-2011），雖然沒有在名義上徹底廢除竹棚架，但對其使用了極嚴苛的「限高令」：單排架不得超過 24 米，雙排架不得超過 50 米，且嚴禁用於高層建築主體施工。2021年，住建部再次發文宣佈竹（木）棚架等22項施工工藝被禁止，竹製棚架正式退出歷史。

1990年代末，碗扣式鋼管棚架取代竹棚架開始在全國普及。這種棚架用鋼制立杆和橫杆連接，強度是竹架的5倍以上。儘管鋼管腳手架初期投入比竹架高40%，但在規範使用條件下，其周轉次數可達200-300次，綜合成本反而降低80%以上。

2022年前後，隨著國家及地方部門加強推管，更為安全的盤扣式鋼管棚架迅速搶佔市場。相關數據顯示，中國盤扣式棚架行業保有量從2015年的133萬噸激增至2023年的2580萬噸，相當於約1000個「鳥巢」國家體育場的鋼材重量，同比上升11.2%。

2015-2023年中國盤扣式腳手架行業保有量（中國基建物資租貨承包協會，華經產業研究院整理）

棚架材質升級難阻火災 專家：易燃配套材料或為隱患

儘管中國建築棚架已從竹木結構演進至碗扣式、盤扣式鋼架體系，但近年來多起重大火災事故表明，火災隱患並未隨材質升級而徹底消除。腳手架本身或許不再是火勢蔓延的唯一推手，但其配套的保溫材料、密封膠、雨棚等「隱形引火物」卻成為新的安全盲區。

在工地火災中，尼龍網因其易燃性成為助燃劑，在遇火時會迅速燃燒，釋放出大量熱量，形成煙囪效應，迅速蔓延至其他建築。（視覺中國）

中規院（北京）規劃設計公司城市安全研究中心主任鄒亮曾在採訪中指出，竹木棚架或許是火勢蔓延的推手之一，但可能不是唯一原因。

「高層火勢蔓延多由易燃材料所致。除了竹木棚架，老房維修中所選的保溫材料、門窗的密封材料、雨棚等，是否具有阻燃性，也均需納入考量。」鄒亮表示。

2025年2月4日，河北石家莊一棟高層住宅發生火災引燃建築外牆保溫材料，短時間內形成立體燃燒，幾十秒內從底部蔓延至頂層，未造成人員傷亡。（網絡圖片）

在2010年，上海膠州路一棟高層教師公寓就因電焊工人違章操作，致使易燃的尼龍安全網遭焊渣點燃，最終導致58人遇難。

從膠州大樓上看向燃燒中的靜安教師公寓，有消防車從膠州路一側向上噴水（維基百科）

「無論是竹制還是鋼制腳手架，真正引發火災的往往是棚架週邊的易燃尼龍網或竹片踏板。」從事土木行業的曾先生在接受《香港01》記者採訪時表示，僅靠金屬腳手架取代竹制腳手架，並不足以徹底防範火災風險。他強調，消防設施的維護同樣關鍵，此外，若為節省成本而使用非阻燃安全網，火災發生時熔滴現象將加劇火勢蔓延。

曾先生進一步指出，目前內地裝配式建築開始採用盤扣式棚架搭配鋼板網，這類組合不僅裝卸效率高，且能顯著降低火災風險。相較之下，舊式碗扣腳手架雖部分會使用鋼板網，但因棚架多為租賃模式，初期投入成本較高，除非是正規大型工程或招標檔明確要求，否則實際應用中仍以傳統尼龍安全網為主。他坦言，成本壓力與監管漏洞，仍是當前棚架防火體系的兩大隱患。

左圖為盤扣式腳手架，右圖為沖孔鋼板網

從竹棚架到鋼棚架，內地建築行業用了近三十年完成轉型，但火災風險的根源並未完全消除。當棚架的「剛性」安全提升後，防火責任需要傳遞給了保溫材料、密封膠等「軟性」環節。