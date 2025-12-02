中國首艘火箭網系回收海上平台交付　可重複使用運載火箭技術提升

《新華社》報道，中國航天科技集團一院總負責研製的的中國首艘火箭網系回收海上平台於近日被命名為「領航者」並成功交付，標誌着該院在可重複使用運載火箭技術鏈條上完成了重要一環，助推從技術驗證到工程應用的跨越。



中國航天科技集團一院專家介紹，該平台是在中國載人航天工程牽引下，推動中國載人天地往返運輸系統更新換代發展的又一重要進展，可進一步促進可重複使用運載火箭海上回收關鍵技術在效率和效益上「雙提升」，保障中國在快速發射、低成本進入空間等前沿領域的核心競爭力。

圖為「領航者」火箭網系回收海上平台。（中國航天科技集團一院）

該平台與網系回收裝置等產品組合，將共同在海上構建一個穩定、可靠、精準的火箭回收系統。專家表示，這一平台的成功研製是航天、航海領域技術交叉融合創新的成果，匯聚了中國科研院所、龍頭企業、高等院校的集體智慧，平台自2024年9月全面啟動論證工作，2024年12月完成方案設計，2025年4月開工建設，歷經7個月的改造周期，成功突破一系列關鍵技術難題。

目前，平台已獲得中國船級社簽發的入級證書和法定證書，是中國首個取證的海上火箭回收平台。