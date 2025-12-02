福建發佈12條惠台政策措施　支持台胞開設沙縣小吃門店等

《央視新聞》12月2日報道，近期，福建省研究制定了貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》第五批政策措施，共有三個方面12條。



2023年4月24日，福建三明，沙縣小吃。（CFP）

措施中關於支持台企台商發展共有5條，包括加大台資企業用地用海保障，單列1200畝用地基礎指標；鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設；對台資水產養殖企業實施保費優惠；支持台企台商共同發展莆田工藝美術產業；助力台農台企發展。

措施還包括3條優化台胞台企辦稅服務：開設台胞台企稅費智能辦稅平台；設立台胞台企稅務諮詢專線；舉辦「稅企面對面」涉台專場服務系列活動。

2023年4月24日，福建三明，沙縣小吃。（CFP）

2023年2月25日，福建省三明市沙縣，李記沙縣小吃。（CFP）

最後還有4條有關推進對台商貿文旅交流合作的措施，在台灣開設沙縣小吃門店的台灣同胞，並給予一次性5000元（人民幣）創業補助。同時，三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式麵點師、茶藝師、短視頻製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

另外還有措施鼓勵台灣同胞參與南平民宿改造升級、提供廈金「小三通」客運航線旅客往來「退票險」服務、支持支持台灣藝人來榕文藝演出。