內地女生做磁力共振兩次失敗　洗臉後順利完成檢查　元兇竟是它？

近日，29歲的福建泉州姑娘小雅（化名）因頭暈，前往福建醫科大學附屬第二醫院做頭顱磁力共振。不料，連續兩次掃描都因面部成像異常而中斷。



醫生詢問小雅：「有沒有佩戴假牙？」得到否定答案後，又問她：「有沒有紋過眉？你有沒有做過整形？」醫生耐心追問，小雅依舊搖頭表示沒有。這時，醫生注意到小雅臉上化着淡妝，便提議：「要不你先去洗掉臉上的妝再試一次。」

福建29歲女子做磁力共振兩次黑屏，竟因化了妝。（微博@九派新聞）

她用水洗淨面部妝容後 掃描全程順利完成：

隨後，小雅到廁所用清水洗淨面部妝容，擦乾後第三次躺上檢查床。這一次，掃描全程順利完成，沒有出現任何影像異常。

事後了解到，小雅當天除了基礎護膚外，還使用了粉底液和定妝散粉。醫生懷疑其使用的某品牌化妝品可能含有重金屬成分，導致前兩次檢查未能順利成像。萬幸的是，最終顯示出來的圖像正常。

醫生解釋，部分化妝品，如眼影、粉底、亮片彩妝，可能含有微量金屬氧化物或礦物成分。這些金屬成分雖不會像鐵磁性金屬那樣引發拋射危險，但在強磁場中可能產生偽影，干擾圖像質量，延誤疾病診斷。

磁力共振檢查前 這樣避坑

首先，磁力共振檢查前，用温和卸妝產品徹底清潔面部及身體，尤其注意髮際線、睫毛、鼻翼兩側等易殘留化妝品的部位，避免金屬顆粒附着。

其次，若做過紋身、紋眉、紋唇等美容項目，要提前告知醫生，便於醫生評估風險；種植假睫毛需在檢查前卸除，防止膠水中的金屬成分干擾成像；佩戴磁力耳釘等臨時性金屬首飾，應提前摘除。

此外，日常選購化妝品時，可留意成分表，儘量避免選擇含大量氧化鐵、二氧化鈦、氧化鋅等金屬氧化物的產品，尤其需要做磁力共振檢查前，更要精簡妝容，減少「隱形金屬」的干擾，確保檢查結果準確可靠。

