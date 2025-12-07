連霍高速新疆段多車追尾9死7傷　疑路面濕滑結冰釀禍

12月6日晚上10時許，新疆塔城地區烏蘇市境內、G30連霍高速K3906公里附近發生兩宗車輛追尾事故，造成9人死亡，7人受傷。據了解，事發路段當時局地突發大霧天氣，加上當地夜間地面溫度低於零度，造成路面短時間內濕滑結冰。



《央視新聞》報道，G30連霍高速K3906公里附近（距離塔城地區烏蘇市區約70公里），相距1公里的兩個路段接連發生車輛追尾相撞事故，包括5輛大車、7輛小車，共造成9人死亡、7人受傷，傷者已送院救治。

車禍。（視覺中國）

事故發生後，新疆維吾爾自治區黨委、政府第一時間作出安排部署，要求全力解救被困人員，組織專家力量全力以赴救治傷者，盡最大努力減少傷亡，迅速查明事故原因，周密細致做好善後工作。

塔城地區、烏蘇市立即啟動應急響應機制，組織公安、應急、消防、衛健等部門趕到現場開展應急救援。新疆維吾爾自治區公安、應急、交通、衛健等部門已組成工作組趕赴當地開展工作，傷員救治、事故原因調查、善後處置工作正在有序開展。