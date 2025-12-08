中央政治局會議：明年實施更積極財政政策　審議「依法治國條例」

今日（12月8日）中共中央政治局召開會議，分析研究2026年經濟工作，並審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》，中共中央總書記習近平主持會議。會議明確明年將延續「積極有為」宏觀政策，強調穩中求進、提質增效，同時著力發展新質生產力、防範化解重大風險，以實現「十五五」良好開局。在法治建設方面，條例旨在強化黨對依法治國的領導，推動「中國特色社會主義法治道路」，為強國建設提供法治保障。此次會議被視為中國邁向第二個百年目標的關鍵政策風向標。



會議認為，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利實現。今年中國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，重點領域風險化解取得積極進展，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。過去5年，中國經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力明顯提升，「十四五」即將圓滿收官，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

2021年中國經濟增長8.1% 江蘇連雲港港集裝箱碼頭一派繁忙（2021年12月1日攝，無人機照片）。 2021年中國經濟「成績單」出爐。國家統計局1月17日發布數據，2021年，中國國內生產總值（GDP）為1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，實現「十四五」良好開局。

會議強調，做好明年經濟工作，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議強調，要加強黨的領導特別是黨中央集中統一領導。樹立和踐行正確政績觀，因地制宜做好經濟工作，實現高質量、可持續的發展。編製好國家和地方「十五五」規劃及專項規劃。做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業賬款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

會議指出，制定《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》，對於進一步提升黨領導全面依法治國的科學化、制度化、規範化水平，建設更加完善的中國特色社會主義法治體系，建設更高水平的社會主義法治國家，具有重要意義。

會議強調，要提高依法治國、依法執政水平。牢牢把握全面依法治國正確政治方向，堅定法治自信，堅定不移走中國特色社會主義法治道路。促使各級領導幹部增強尊崇法治、敬畏法律意識，協同推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，全面推進國家各方面工作法治化，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力法治保障。