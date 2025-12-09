亞洲飛人｜蘇炳添宣布退役：9秒83證明「一切皆有可能」

12月9日，被譽為「亞洲飛人」、男子100米亞洲紀錄保持者、中國短跑名將蘇炳添宣布退役。



蘇炳添在社交平台上發文宣布退役。他表示，在整個職業生涯中，並非一帆風順，「面對技術的瓶頸，大賽心裏的博弈傷病的折磨，我的身體、肌肉、關節、腰腿都是我沉默的『戰友』，也是我最痛苦的『敵人』。更記得因為狀態起伏陷入自我懷疑。那道十秒的『黃種人壁壘』像一道無形的欄桿，橫亙亞洲的所有短跑運動員面前」。

目前，蘇炳添仍是室內男子60米全國紀錄的保持者。（新華社）

在2021年的東京奧運會上，蘇炳添以9秒83刷新亞洲紀錄。蘇炳添在文章中稱，9秒83不只是數字，是他與團隊的勳章，更是證明「一切皆有可能」，更是一束光，希望能照亮更多中國短跑少年前行，讓他們相信極限是用來打破，「如今，我的身體已經告訴我，是時候將接力棒傳遞給下一代更年輕、更優秀的運動員。「看著他們在中國短跑的路上繼續飛奔，我無比欣慰與自豪」。

蘇炳添在文章結尾表示，「再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻/磨礪了我的意志未來我將以另外一種方式與你繼續同行」。

「亞洲飛人」蘇炳添。（網上圖片）

蘇炳添。（新華社）

2007年，蘇炳添入選廣東省田徑隊，2009年進入國家隊。2012年在倫敦奧運會男子100米比賽中，蘇炳添成為首位晉級奧運會男子百米半決賽的中國運動員。

2015年國際田聯鑽石聯賽尤金站，蘇炳添以9秒99成為首位突破10秒大關的亞洲本土選手。2018年三度刷新男子60米亞洲紀錄，並在世界室內田徑錦標賽摘銀，創造中國短跑歷史。同年，蘇炳添以9秒91兩度追平亞洲百米紀錄，雅加達亞運會以9秒92破賽會紀錄奪冠。

在東京奧運獲得4X100米第三名，是蘇炳添運動員生涯的高峰。圖為蘇炳添和隊友在杭州亞運上遞補東京奧運的銅牌。（網上圖片）

2021年東京奧運會，蘇炳添以9秒83刷新亞洲紀錄，成為首位闖入奧運百米決賽的中國人，並在東京奧運會率隊獲男子4×100米接力銅牌。

2025年全運會男子4x100米決賽，蘇炳添完成職業生涯最後一戰，賽後更「掛靴」繞場向觀眾致意，宣布其職業運動員生涯落幕。

蘇炳添在全運會上演告別戰。（全運會）

