全運｜蘇炳添最後一舞主場感人告別　「希望看到更強的人出現」

全運會2025昨晚（20日）已決出幾乎全部獎牌，在田徑場上，36歲的中國「飛人」蘇炳添完成職業生涯最後一戰，成為其中一幕高潮。廣東省奧體中心體育場座無虛席，見證他在男子4x100米決賽代表廣東打頭陣，雖然最終只得第4無緣獎牌，但絲毫無損他在中國田徑的傳奇地位。



蘇炳添在全運會上演告別戰。（全運會）

在早上舉行的預賽，廣東隊未有派上蘇炳添，他們以39.22秒在小組排第3，憑「細Q」以第6名晉級。去到決賽，萬眾期待的蘇炳添終於登場，最後一次以職業選手的身份比賽，他左腿綁上肌肉貼，起步前一絲不苟地量度起跑器位置，令人感受到對比賽的無比認真。

蘇炳添以0.161秒的反應時間起步，加速，疾馳，交棒，一如往常地完成這個最後的100米，最終廣東隊以38.71秒獲得第四，相距銅牌的江蘇隊僅0.03秒；至於今屆以10.11秒成為「百米飛人」的李澤洋，則帶領湖北隊跑出38.60秒摘金。

早在去年底，蘇炳添已經明言全運會將是他的「最後一舞」，而他亦履行承諾，在4.3萬主場觀眾的打氣下完成了這場賽事。比賽結束後，田徑場上播起了《講不出再見》，蘇炳添拿起咪高峰發表感言：「這四年非常困難，但我堅持下來了，因為不想無聲無息地跟大家說再見。能夠堅持到今天，跟大家說一句再見，我感到非常榮幸。」

要數蘇炳添生涯最輝煌的一刻，當屬2021年的東京奧運，當時他在準決賽以9.83秒刷新亞洲紀錄並以第1名晉級決賽，震撼全國；去到決賽，他再次跑入10秒大關，以9.98秒獲得第六，已足以開創中國田徑的歷史。此外，他亦代表中國隊在4x100米接力獲得第四，其後英國隊因有選手服用禁藥被遞奪獎牌，令蘇炳添及中國隊獲遞補一面奧運銅牌。

他的男子100米亞洲紀錄至今仍未被人打破，蘇炳添坦言「在役的時候希望這項運動我是最強的，但如果離開了這個舞台，希望看到有更強的人出現」，他寄語年輕選手，「希望他們能在在自己熱愛的領域裏堅持下去，最終夢想所真。」

回望21年的體育生涯，蘇炳添不時會想起這些年的挫折和奮鬥，以往覺得很漫長的種種，現在彷彿就覺得時間「一眨眼就過去了」，他感嘆道：「我曾經也覺得自己也不會老，但最終真的會被現實打敗，但是不要緊，我以後有很多故事可以去和我的孩子講。」