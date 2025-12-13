成都2歲兒感冒輸液後死亡　重慶1歲罕病兒被注射3萬冷凍無效藥

近日內地接連發生兩起幼兒輸液的醫療事故。12月12日，有四川網民發布影片稱，他的孩子10日因感冒前往都江堰市婦幼保健院輸液後，經搶救無效死亡。



該網民帳號主頁簡介中稱，12月10日，孩子因感冒在都江堰市婦幼保健院輸液，輸完後十多分鐘感到身體不舒服，搶救了一個多小時，醫生表示搶救無效，兩小時後宣布孩子死亡。



12日上午，該網友在短影片開啟直播，稱其孩子2歲9個月，是在都江堰婦幼保健院出生的，第一次輸液就出現這種情況。

都江堰市婦幼保健院疑似出現醫療事故。（影片截圖）

都江堰市婦幼保健院，工作人員稱，這個孩子輸完液後是正常的，家屬將孩子帶離了醫院。不到一個小時後，孩子被帶回醫院，這時已經沒有心跳和呼吸，死亡原因要第三方鑒定才清楚，醫院目前正在處理此事。

該工作人員稱，醫院希望走法律程序，家屬不同意屍檢，「一切以法律程序和司法鑒定為準，由衛健部門等主管單位進行處置。」都江堰市衛生健康局工作人員回應記者表示，已經在處理此事，分管領導已經趕往醫院都江堰市醫療糾紛調解委員會工作人員稱，有領導在處理此事，不了解具體情況。

重慶罕病兒被輸入無效冷凍藥

重慶王女士則是近日向記者反映，自己1歲患有嬰兒型脊髓性肌萎縮的寶寶在重慶醫科大學附屬兒童醫院進行第三次治療時發現，說明書標註「2~8℃冷藏，不得冷凍」的注射液被冷凍後拿出，醫生仍繼續注射。

據王女士介紹，不同於普通注射，該藥劑需先抽取患兒5毫升腦脊髓液與注射劑相兌，隨後從腰部進行鞘注，「小孩很遭罪的」。

重慶醫科大學附屬兒童醫院。（網絡圖片）

王女士稱，孩子目前正處在治理窗口期，共需接受4次鞘注，每支注射劑費用為3.3萬多元，如果按照正常療程進行注射，孩子能有機會獨立行走，現在因第3針疑似失效注入，可能會影響後續治療進展。

事發後，王女士從監控中看到，醫務人員將注射劑從冰箱冷凍層拿出，隨後用冷水沖洗、手搓等方式使藥物快速化凍，「沒有人及時來制止這個行為，讓我非常寒心。」目前，王女士已申請封存相關病歷，等待後續處理。

重慶醫科大學附屬兒童醫院工作人員回應內媒，相關部門正在與家屬對接處理。重慶市衛健委回應稱，已接到該事件投訴，正在協調處理中。