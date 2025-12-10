飛無人機驚揭崖洞內藏乾屍　重慶警排除刑案：死者抑鬱，7月失聯

重慶一名男子日前飛無人機時，在崖洞內拍到一具乾屍，事件引發廣泛關注。該男子表示，發現乾屍後已即時報警，目前亦已找到死者家屬。

當地警方調查後排除刑事案件，並指59歲男死者生前有抑鬱症狀，於今年7月9日離家失聯。



重慶一名男子日前飛無人機時，在崖洞內拍到一具乾屍。（九派新聞）

乾屍腳部。（九派新聞）

工作人員在現場處理。（九派新聞）

綜合內媒報道，拍攝者「淘二娃」介紹，自己是一名無人機飛手，訓練時看到崖洞內疑似有屍體，剛開始以為是野獸，後來看到5根手指與人的頭顱，「自己也是第一次遇到此類情況，有些緊張。」

其後他即時向警方報案，相關部門趕到現場勘察、處理，確認是一具乾屍，並將屍體轉移。「淘二娃」說，事發的崖洞大概五六十米高，裏面有膠樽、毛氈和人類的衣服等。

發現乾屍的崖洞。（影片截圖）

「淘二娃」還透露，已有死者家屬通過社交帳號聯絡自己，家屬稱「謝謝你，讓我找到了爸爸，這幾個月一直在找他。」他說，「也許是冥冥之中，自己飛到那裏，給逝者一個解脫。」

對此，重慶市石柱土家族自治縣警方周三（12月10日）下午通報，經查，該地點為歷史形成的殯葬崖洞。洞內死者已確認身份，為石柱縣南賓街道居民曾某(男，59歲)。據家屬反映，曾某生前有抑鬱症狀，於今年7月9日離家失聯。現場勘查發現農藥瓶等物品，結合法醫檢驗，警方已排除刑事案件。目前，相關善後工作正進行中。