北京將軍關長城最快明年底對外開放 史上為兵家必爭之地
撰文：盛昀
出版：更新：
據《新華社》報道，北京市文物局消息，北京平谷區正積極推動長城保護和開放利用，將軍關長城預計最快於2026年底對外開放。
據介紹，長城北京段依託燕山和太行山山脈分佈，延綿500餘公里，從東至西橫跨平谷、密雲、懷柔、延慶、昌平和門頭溝等區，以明代長城為主體。北京平谷區的長城資源豐富，包含早期長城遺存和明長城遺存200多處，全長超過50公里。
其中，將軍關原稱將軍石關，是明代萬里長城進入北京段東端的第一座重要關口，歷史上為咽喉要道，是兵家必爭之地。
平谷區文物管理所副所長石強說，將軍關長城目前屬於未開放段長城，符合條件後對外開放將有利於文物歷史價值的闡釋和展示。在保護長城本體風貌的基礎上，工作人員近期對將軍關長城周邊進行了雜草清理、碎石步道鋪設等工作。
