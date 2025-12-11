北京首例寵物中毒刑案 65歲男投毒害死11貓狗一審判囚4年
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒報道，2022年，北京一名65歲的男子投毒害死屋苑內9隻寵物犬、2隻流浪貓。2023年1月，法院以故意投放危險物質罪立案，同年10月26日，該案件作為北京首例寵物中毒刑事公訴案開庭審理，案件未當庭宣判。
今日（12月11日），該案件一審宣判，被告張某某因投放危險物質罪被判有期徒刑4年，被告當庭上訴。
2022年9月，在北京朝陽區暢頤園內，李女士13歲的愛犬西高地犬Papi被屋苑內某男子投毒致死。包括Papi在內，屋苑共有9隻寵物犬、2隻流浪貓被毒死。
警方調查鎖定，投毒者是屋苑內一名65歲的男子張某某。他自稱因三輪車被狗尿過、孫女不喜歡狗，便在小區投放含劇毒氟乙酸鈉的雞骨碎肉。
2023年1月，法院以故意投放危險物質罪立案。2023年10月26日，該案件作為北京首例寵物中毒刑事公訴案開庭審理，案件未當庭宣判。
在判決結果出來之前，李女士曾表示，無論這個案子的判決結果是什麼，沒有什麼所謂的「贏」，只是一個「輸」。「因為Papi以這樣的方式離開，永遠再也不可能回來了。」
時隔近3年2個月，該案在北京一審宣判。12月11日上午，內媒《極目新聞》記者從當事人李女士及其代理律師處獲悉，被告張某某因投放危險物質罪被判有期徒刑4年，被告當庭提出上訴。
