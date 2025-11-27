遙控車成運贓工具　北京警方搗新型涉詐團夥　拘捕9人收繳160萬

北京朝陽警方近日破獲全市首宗「遙控車運金案」。犯罪團夥利用遙控車作為工具，與受害者「無接觸式」交收涉詐資金，警方以被改裝的遙控車作為線索，逐漸查清犯罪團夥的詐騙過程，並先後拘捕涉案9名疑犯，收繳涉案贓款160萬元（人民幣，下同），核破案件逾20宗。



《央視新聞》報道，北京朝陽刑偵支隊通過梳理轄區電信詐騙案件的案情及相關線索，發現多名被騙事主曾被詐騙分子以「線下交易」的名義，令其將錢款攜帶至偏僻地點，再利用遙控車轉移涉詐資金。

偵查員以「遙控車運錢」為特徵點，全面篩查相關案件，發現全市有多宗案件均以此種方法轉移涉詐資金，且使用同一款遙控車。然而，遙控車無品牌、無標識，事主也不清楚是何人操控，警方難以從中發現線索。

犯罪團夥利用遙控車轉移涉詐資金。（央視新聞）

為此，刑偵支隊成立專案組，以遙控車為突破口，通過蹲守於某次交易現場查獲一輛遙控車。遙控車經過二次改裝和加工，但專案組仍查明了其原車樣式，並通過溯查比對找到賣家。

經與賣家核實，男子榮某在最近3個月內5次購入過同款遙控車，警方隨後發現榮某是操控遙控車收取涉詐資金的5人團夥中的一員。

犯罪團夥在現場安裝多個攝像頭，無死角監控交易過程。（央視新聞）

經查，專案組逐漸查清該犯罪團夥的詐騙過程。團夥成員狄某偉負責每天在線上接單，並引導事主攜帶現金到指定地點「線下交易」。交易期間，榮某或狄某偉的哥哥狄某松負責操作遙控車，待事主將錢放到車上後，遙控車立即駛離。隨即，在周邊等候的團夥成員負責從車上收取現金，用點鈔機清點後再送交至最外圍的接應人員。

該團夥反偵查意識極強，始終選擇偏遠、無人區域接收現金，且時常更換地點，還提前在現場安裝多個極其隱蔽的攝像頭，對交易過程進行無死角監控，如發現可疑人、車進入現場，便會立即終止交易。

警方起獲遙控車、攝像頭、電腦、手機等作案工具，收繳大量涉案贓款。（央視新聞）

經進一步追蹤幾人收取錢款後的去向，專案組又發現每天收到涉詐資金後，狄某松均駕車與一名叫「老三」的男子見面交易贓款。經查，專案組確定「老三」的真實身份為董某，通過對該人擴線偵查，又查明孟某等3人為同夥。

專案組梳理分析罪團夥的作案規律、活動軌跡等，先後在行動中拘捕涉案9人，起獲作案遙控車3輛及數十部攝像頭、電腦、手機等作案工具，收繳大量涉案贓款。目前，涉案9人9人已被朝陽警方依法採取刑事強制措施。