湖北公司聚餐飲酒3人中毒致1死　揭食堂誤將燃料酒精當白酒

綜合內媒報道，11月21日，湖北省十堰市鄖西縣神風實業有限公司3名員工聚餐飲酒後甲醇中毒。目前，一人已宣告死亡，另一人宣告腦死亡，一人仍在搶救。警方12月15日通報稱，中毒者所飲酒水是該公司食堂工作人員胡某，誤將用作炊具燃料的工業酒精當作白酒提供。



湖北公司聚餐飲酒3人中毒致1死。（上游新聞）

據報道，中毒者之一李某某家屬介紹，事發於11月21日，中毒者是3名車間工人，他們從公司食堂拿了一斤多白酒到公司外聚餐。3人飲酒後身體不適到醫院就診，院方告知家屬，3人為急性甲醇中毒。家屬提供的檢測報告顯示，11月25日，李某某血中甲醇含量為41.33mmol/L，正常參考區間小於0.0156mmol/L。

家屬提供的檢測報告。（上游新聞）

公司相關負責人介紹，目前，公司共墊付40多萬元（人民幣）醫藥費。「他們3個喝的酒是從公司食堂承包者那拿的。拿了一斤多，飲料瓶子裝的散裝酒，食堂承包者說是妹妹給的。」

湖北省鄖西縣公安局12月15日發佈警情通報稱，中毒者所飲酒水是該公司食堂工作人員胡某，誤將用作炊具燃料的工業酒精當作白酒提供。至12月11日晚，一人經搶救無效死亡，其他二人目前仍在全力救治中。事發後，公安部門立案調查。涉案人員胡某已被採取強制措施，案件正在進一步辦理。