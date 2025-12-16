商務部對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅　稅率最高為19.8%

中國商務部12月16日發佈公告，公佈對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品反傾銷調查的最終裁定，認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，決定自2025年12月17日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅。



商務部新聞發言人介紹，應中國畜牧業協會申請，2024年6月17日，商務部對原產於歐盟的進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查。當前，國內產業經營困難，要求保護的呼聲強烈。在此背景下，商務部依法依規開展調查，廣泛聽取各利害關係方意見，充分保障各方權利，客觀、公平、公正得出調查結論。

商務部。（CFP）

示意圖。（CFP）

發言人說，裁決報告表明，自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品存在傾銷，給中國國內產業造成了實質性損害。商務部於2025年12月16日發佈終裁公告，裁定歐盟公司稅率為4.9%-19.8%，並決定自12月17日起實施最終反傾銷措施，實施期限5年。