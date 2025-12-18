民建主席郝明金缺席80周年大會　自10月下旬起「神隱」引關注

周三（17日），中國八大民主黨派之一民主建國會（民建）在北京舉行80周年大會，惟黨主席郝明金缺席，持續消失在公開視野中，引起輿論關注。



從10月下旬起，郝明金便一直沒有公開露面，缺席多場重要會議，包括中共中央統戰部長李幹傑10月28日向黨外人士通報中共二十屆四中全會精神的會議，民建中央10月30日召開的學習四中全會精神會議，以及期間舉辦的全國人大常委會和全國政協常委會會議。與郝明金一同「神隱」的還有民建的二把手—中國全國政協副主席、民建中央常務副主席秦博勇。

據新華社報道，本月初，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議，有八大民主黨派領袖出席。各民主黨派之中，唯獨民建中央不是由郝明金或秦博勇發言，而是由副主席孫東生發言。

秦博勇也一同「神隱」多日。（民建中央網站）

不過在周三80周年大會上，秦博勇亮相，郝明金則繼續沒有露面。秦博勇回顧了民建成立80年的光榮歷史，號召全體會員更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，始終保持同中國共產黨同心同德、團結奮鬥的政治本色，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

公開資料顯示，郝明金1956年12月生，山東嘉祥人，民建成員，1971年12月參加工作，中國政法大學法學院訴訟法學專業畢業，研究生學歷，法學博士學位，教授。現任十四屆全國人大常委會副委員長，民建中央主席，中華職業教育社理事長，中國和平統一促進會副會長。