北都招工詐騙‧下│粉嶺工地交接工作？揭香港深圳公司戰略合作真相

內地有多家中介公司去年（2024年）以來以「香港北部都會區招工」為名，收取全國各地至少數百人1.5萬至4.5萬元人民幣費用後，一直未安排他們赴港工作。多家公司的註冊辦公室位於深圳龍崗，這些辦公室近月已人去樓空。



一家深圳公司被指在騙局中扮演主要角色，其宣稱與一家香港公司有「戰略合作」關係，究竟真相如何？本文為報道之下篇。



有辦公室擺放巨型香港區旗，不過該旗疑為錯體版本。（朱加樟攝）

有辦公室牆上曾掛著北都的發展示意地圖。（受訪者提供）

一眾苦主向《香港01》表示，多家涉事公司的註冊辦公室均位於深圳龍崗的富基置地大廈，他們也是在該處簽約。

苦主稱，辦公室同樣位於該大廈的「深圳市一航偉業信息諮詢有限公司」（以下簡稱「一航偉業」）在騙局中扮演主要角色，多家中介公司收取的款項最終流向這家公司。

「一航偉業」成立於2024年，多張通告及微信對話截圖顯示，「一航偉業」多次發布消息談及「涉港跨境作業」，例如曾發「緊急通知」，要求「所有進入香港的車隊長」及公司各部門老大「明天上午必須要把兩寸的照片以及身份證複印件交給我，向項目方換取臨時工牌進入香港」。

「一航偉業」曾在微信發放關於施工隊進入香港的「緊急通知」。（受訪者提供）

涉事公司負責人否認詐騙 拒透露所涉北都項目

在12月初左右，大批苦主到深圳龍崗維權。龍崗街道辦開設調解室，讓苦主與「一航偉業」的一名賴姓負責人進行調解，部分苦主奮力爭取後獲退還一部分款項。

該名賴姓男子在12月15日接受《香港01》電話採訪，承認公司以北都為名招工，透過「合作商」收取訂金，部分款項流向該公司，也承認至目前都未能安排任何人在北都項目工作。

不過賴姓負責人拒絶透露究竟為北都哪些工程項目招工，以及為何工人遲遲未能赴港工作，僅多次強調其公司沒有詐騙，甚至因為與「合作商」發生爭執而已經報警。

涉事深圳公司的辦公室門口，以大字將該公司與一家香港公司並列。（受訪者提供）

「北都的發展沒有大陸勞工參與的話，根本就不可能」

賴姓負責人又表示，目前手頭上的合約涉及幾百人，並聲稱肯定能完全退款。

賴姓負責人反覆強調，「你們北都的發展沒有我大陸勞工的參與的話，根本就不可能」。

「一航偉業」聲稱與香港公司「中國（香港）龍順勞務有限公司」有「戰略合作」關係。（受訪者提供）

聲稱與香港公司合作 記者上門查證無果

「一航偉業」聲稱與香港公司「中國（香港）龍順勞務有限公司」有「戰略合作」關係，其辦公室門口也以大字將兩家公司的名字並列。

苦主提供的資料顯示，兩家公司曾聯合發「通知」，談及「涉港跨境作業」。「一航偉業」賴姓負責人曾在微信發布消息，聲稱與「香港龍順」的領導到粉嶺工地進行工作交接。

「一航偉業」賴姓負責人曾在微信發布消息，聲稱與「香港龍順」的領導到粉嶺工地進行工作交接。（受訪者提供）

「一航偉業」賴姓負責人向《香港01》承認兩家公司有合作，但拒絕透露細節。

據查冊資料，「中國（香港）龍順勞務有限公司」在2024年1月成立，唯一董事為一名內地李姓人士，《香港01》致電該公司的電話，但未能接通。

「中國（香港）龍順勞務有限公司」登記的地址位於銅鑼灣永倫商業大廈某層。（朱加樟攝）

記者抵達該公司登記的地址銅鑼灣永倫商業大廈某層，發現登記地址實際是一間秘書公司。秘書公司負責人向《香港01》表示，「中國（香港）龍順勞務有限公司」在香港並沒有自己的辦事處，「實際沒有在香港辦公」，該公司僅將地址「掛在我們這邊」，他並不了解該公司的具體業務。

香港發展局回覆01

記者使用香港勞工處網站的本地持牌職業介紹所名單搜索系統，並未能搜索到「中國（香港）龍順勞務有限公司」。

香港發展局回覆《香港01》查詢時也表示，在「建造業輸入勞工計劃」下獲批輸入勞工配額的僱主所使用的勞務公司／代理人並沒有「中國（香港）龍順勞務有限公司」。

苦主在深圳龍崗維權，一度下跪。（受訪者提供）

龍崗警方：案件已受理 涉及人員眾多情況複雜

部分苦主已經在深圳報案。龍崗分局龍新派出所警方12月上旬向苦主表示，該案已受理，會在兩個月之內答覆是否立案。

警方又指，因為涉及人員眾多、情況複雜，暫時不能對事件定性，「還得找他上家的公司去了解情況，要去香港的這個相關的部門了解到底有沒有相關的工程，那這都需要時間的」。

龍崗街道辦：欺詐性公司已被「清走」

龍崗街道辦一名負責人則回應苦主稱，受害者最好走法律程序解決問題，有欺詐性的相關公司已經被「清走」。

苦主在深圳龍崗維權。（受訪者提供）

龍崗商務局：已將線索移交市場監管部門

此外，有苦主向龍崗商務局求助，該局12月12日回應稱，已將「一航偉業」涉嫌「未取得對外勞務合作經營資格從事對外勞務合作業務」的線索移交至市市場監督管理局龍崗監管局。

龍崗商務局又稱，若該公司未按期履行退款義務，建議苦主向法院提起民事訴訟。

也有苦主在龍崗區法院起訴其中一家涉事公司「深圳市深港龍商務信息諮詢有限公司」，獲法院決定立案。

苦主接受《香港01》採訪。（盛昀攝）

孫玉菡曾呼籲外勞勿光顧中介

目前香港輸入內地勞工的合法渠道是由僱主向政府部門申請配額，之後向認可的14間內地勞務公司招聘輸入勞工。

香港勞工及福利局局長孫玉菡接受《文匯報》專訪時曾呼籲，外勞無須經中介向14間內地勞務公司應聘香港職位，只要外勞不光顧中介，而是直接向14間勞務公司應徵，就能確保招聘過程符合兩地法規。

其中一家涉事公司「深圳市峪林信息諮詢有限公司」的宣傳。（受訪者提供）