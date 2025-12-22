北都招工詐騙・上｜數百苦主付重金無下文　深圳多間公司人去樓空

《香港01》獨家揭發，內地有多家中介公司去年（2024年）以來以「香港北部都會區招工」為名，收取全國各地至少數百人1.5萬至4.5萬元人民幣費用後，一直未安排他們赴港工作。多家公司的註冊辦公室位於深圳龍崗，這些辦公室早已人去樓空，近日大批苦主在當地維權，要求追回款項。



苦主在深圳龍崗維權：

苦主在深圳龍崗維權，一度下跪。（受訪者提供）

苦主在深圳龍崗維權。（受訪者提供）

苦主在深圳龍崗維權。（受訪者提供）

有苦主情緒激動，不適倒地，需要醫護人員協助。（受訪者提供）

《香港01》採訪了其中4名苦主，他們來自廣東、湖北、河南等地，均在去年透過抖音、微信朋友圈等接觸到「香港北部都會區招工」的資訊。

一眾苦主求職心切，聯繫上涉事公司的「業務員」，在去年8月至今年年初與中介公司簽約，繳付1.5萬至3.5萬（人民幣，下同）不等的「赴港勞工信息咨詢」費用。他們形容，有認識苦主繳交多達4.5萬元。

苦主接受《香港01》採訪。（盛昀攝）

有苦主透過他人向涉事中介公司負責人繳款，11人共付22萬元。（受訪者提供）

簽約過程極神秘 不准保留保約

受訪者形容，他們在多家中介公司位於深圳龍崗的辦公室簽約時，不僅不准保留合約，甚至不可以為合約拍下照片。涉事公司承諾，收款後會安排他們在北都地盤擔任泥頭車司機、零件工、餐廳清潔工、雜工等職位，月薪為1.5萬至3萬多元，合約期為3年，付款後15日至一兩個月後就可來港工作。

其中一家涉事公司「深圳市峪林信息諮詢有限公司」的宣傳。（受訪者提供）

「深圳市峪林信息諮詢有限公司」負責人在抖音上的宣傳。（受訪者提供）

不過之後涉事公司以各種理由拖延，苦主要求退款不果，懷疑自己身陷騙局。直至他們親自到龍崗追款時，始發現一眾公司的辦公室早已人去樓空，部分貼上催租通知書及限期搬遷通知書，之前一直與苦主聯繫的「業務員」也失聯。

01記者實探多家涉事公司：

宣傳資料拙劣 稱「香港北部灣都會新區」

中介公司發布的文件詳列各種招聘的職位，以及要求和待遇。其中，爆破工月薪達5萬，混凝土工有4.5萬，洗碗工和保安等也有1.8萬。由僱主免費提供食宿及代為繳稅，每周工作6天，加班按1.5倍工資計算，並免費提供醫療保險等。

不過部分宣傳資料的內容卻相當拙劣，例如多本所謂「勞動合同」的封面卻大字寫著「香港北部灣都會新區」。

多本所謂「勞動合同」的封面寫著「香港北部灣都會新區」。（受訪者提供）

中介公司的文件詳列各種職位的要求和待遇：

辦公室擺放錯體香港區旗 牆上貼北都發展地圖

一眾受訪者指，多家涉事公司的注冊辦公室均位於深圳龍崗的富基置地大廈，他們也是在這些辦公室裡簽約。

《香港01》記者12月上旬到訪這些辦公室，可見有辦公室擺放的巨型香港區旗還未清走，不過該旗疑為錯體版本。

受訪者提供的資料又可見，有辦公室牆上曾掛著北都的發展示意地圖。

有辦公室擺放巨型香港區旗，不過該旗疑為錯體版本。（朱加樟攝）

有辦公室牆上曾掛著北都的發展示意地圖。（受訪者提供）

盜用立法會議員考察照片 聲稱「在等項目方通知」

其中一家涉事中介公司負責人在本年7月曾發布多張照片，聲稱「在等項目方通知」。據《香港01》查證，部分照片實為盜用香港立法會議員陳月明於同年6月在FB發布的照片，內容為與中國（深圳）綜合開發研究院王國文教授考察新田。

