北京女遊客大馬酒店墮樓亡　樓下車輛被砸凹陷　丈夫慘呼｢老婆｣

12月7日，馬來西亞沙巴州亞庇市一家酒店發生命案，一名30多歲的中國籍女遊客從市中心一家酒店9樓墮樓身亡。從網民發佈的現場影片可見，女子墮樓時砸中停泊在樓下的一輛轎車，導致車頭嚴重損毀，一名男性在現場大聲呼喊「老婆」。目前當地警方已介入調查事件原因，涉事酒店則表示事件已交警方處理，酒店目前正常營業。



據《極目新聞》報道，發佈現場影片的劉先生（化姓）是馬來西亞沙巴一家旅行社的中國員工，他通過身在馬來西亞的本地同事了解到此事，該同事當時在事發現場。劉先生稱，一名中國籍女遊客與愛人一同到亞庇度假，7日早從亞庇市中心一家酒店的9樓墮落，跌落在停放於酒店樓下的一輛私家車上，被發現時已失去意識，私家車擋風玻璃破裂，車頭受損。

劉先生發布的現場影片顯示，現場有警車抵達，同時可以聽到有一位男性正在大聲呼喊「老婆」。目前，當地警方已確認女遊客身亡，正在調查原因。據馬來西亞「詩華日報」報道，亞庇警區副主任薩羅沙拉曼介紹，死者年約30歲左右，來自北京；日前與丈夫抵達亞庇旅遊入住有關飯店。

另一位7日早從事發酒店退房的網民則表示，同行的朋友看到了現場，其朋友想要乘坐的士離開酒店時，被司機告知酒店不讓的士靠近。司機詢問酒店工作人員之後，得知有人跳樓，當時現場還未被封鎖。